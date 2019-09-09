天后蔡依林近日在臉書自爆，最近才知道原來電子煙無法幫助戒菸，且可能比傳統紙菸還毒。美國最近傳出450件疑因吸電子煙導致肺部疾病的案例，總共5人死亡，美國疾病管制與預防中心（CDC）已呼籲，在疾病成因未確定前，希望民眾暫時不要吸食電子煙。

吸菸對身體有害，但愈來愈多人改抽電子菸，據說比較健康，還不會有二手菸問題。但些說法都是真的嗎？

造型五顏六色、菸油五花八門的電子菸到底是什麼東西？晚上11點，一家準備打烊的燒肉店裡，多名員工正拿著鋼筆大小的電子菸吞雲吐霧。走近一聞，沒有難聞的菸臭味，反而是陣陣糖果般的甜味。

電子菸，是近年興起的新形態菸品，在全球吸菸人口逐漸下降時，以科技、時尚之姿問世，不到幾年，就擄獲大量使用者，且影響力持續增加。根據統計，電子菸和相關產品在全球銷售額從5年前的42億美元，至今增至226億美元。

在台灣，不論成人與青少年，都能透過網路及實體店面購買使用，但其實目前法令規定電子菸不得攜帶入境及販售。近年來，許多聲音積極要求政府開放電子菸，引起熱議，反它、挺它的各言其是，爭論不休。

電子菸其實是個統稱，關鍵在裡頭用的菸油五花八門，爭論電子菸是好東西還是壞東西，經常淪為雞同鴨講。

電子菸分加熱菸和電子煙，含尼古丁就可能會上癮。

電子菸可分為加熱式菸品跟電子煙兩種。

加熱式菸品運用晶片控溫原理快速加熱、蒸出俗稱為「菸彈」的菸草柱裡的尼古丁。菸草柱的組成就是菸草、濾嘴，幾乎可將加熱菸等同傳統菸品來看。

而電子煙則是利用電子霧化器，加熱基底是甘油、丙二醇的菸油，產生可吸入的蒸氣煙霧。菸油中有的含濃度不一的尼古丁，有的不含。

菸油也常被稱為電子果汁（e-juice），因為業者常會在裡面添加水果、薄荷、巧克力、焦糖、甚至珍珠奶茶、中藥等多種香料，讓它產生不同香氣與味道。

問題就來了，不含尼古丁的菸油，能不能算香菸？而就算不含尼古丁，電子菸是不是就一定對健康無害？

有人認為，電子煙或加熱式菸品，比傳統紙菸害處稍少一些，且抽起來無味、不留菸灰，對他人影響更小；也有說法指出，低劑量或不含尼古丁的菸油，可以做為戒菸的輔助工具。

但，都是真的嗎？以下幾個常見說法，一起來釐清。

電子「菸」究竟該用菸還是煙？

電子「菸」究竟該用菸還是煙？（圖片來源：pixabay）

有人認為電子煙並無菸草，不應用菸，也有人認為他就是一種新興菸品，一樣是「菸」。

本文採取目前公眾常用法，以「電子煙」指稱加熱煙油的產品。泛指各種產品時，則以「電子菸」表述。

1. 電子煙、加熱菸產生的有害物質比紙菸少？

比起直接燃燒，無論是電子加熱或霧化，確實可避免焦油的產生。焦油一直被認為是造成吸菸者慢性肺阻塞、罹患口腔癌、肺癌的最大元兇。不過，包括日、韓、德國的研究都已發現，加熱式菸品中，也同樣有焦油產生，甚至更高。

雖然去年美國食品藥物管理局（FDA）對IQOS（加熱菸品牌）進行上市前的審查時，以多數同意票認可了加熱菸「產生的有害物質較少」。但FDA也同時補充聲明，有害物質減少不必然代表對健康的危害較小。

也因此現階段FDA仍要求加熱菸廠商，不得在產品上宣稱或標示「可接觸較少特定有害化學物質」、「比其他菸草產品危害更小」或「可降低疾病風險」。

世界衛生組織（WHO）也聲明，目前並無任何研究可證明電子煙或加熱式菸品有助減少如肺癌或心臟病等相關疾病的罹患率。

2. 電子煙無菸草，甚至有些不含尼古丁，對健康的危害相對少？

理論上是，但也沒你想的那麼少。因為菸品的有害物質並不只有尼古丁而已。歐盟市場研究發現，一根電子煙內的化學物質就含有171種，其中41種為有害物質，有些甚至是致癌物質。

美國癌症協會經濟與健康政策研究副主席卓波（Jeffrey Drope）博士指出，菸油基底包括甘油、丙二醇與苯甲酸（一般用作藥物或防腐劑），主要是用來讓電子煙在低溫下產生煙霧、增加吸入時的舒適感。但長期吸入這些物質，不僅會引起慢性呼吸道疾病、傷害肺部，也會造成肝、腎臟功能損害。美國疾病管制局（CDC）近日也在調查，電子煙可能和90多個嚴重肺部疾病病例有關。

從事戒菸工作多年，台大醫院家庭醫學部主治醫師郭斐然彙整近年全球針對電子菸的研究發現，電子菸會增加心臟病及哮喘風險。

英國的一項研究發現，比較傳統菸與電子煙的戒菸使用者，電子煙使用者有較高比率出現嚴重呼吸道副作用與潛在性的哮喘風險。

包括美國史丹佛大學在內的一些研究更指出，電子煙的菸油會傷害人體血管細胞，引發心血管疾病。

而根據研究發現，使用過電子煙的青少年，抽紙菸的機率也增加。美國鹽就增加６倍，台灣則是２倍。（圖片來源：周書羽）

3. 抽電子煙，攝取到尼古丁的量比傳統菸品低？

不一定。市面上的菸油，有些尼古丁含量其實非常高。郭斐然舉英國研究為例，電子煙每1cc菸油中含有18毫克的尼古丁，而一根傳統菸只含0.5毫克尼古丁，「抽1cc菸油，進到體內的尼古丁含量比一包菸還多。」

此外，由於菸油中所添加的尼古丁，主要是尼古丁鹽（傳統紙菸為游離尼古丁），這種形式的尼古丁被科學家認為更容易被人體吸收。紐約長島石溪兒童醫院研究醫院內電子煙的使用者就發現，青少年體內的可替寧（尼古丁代謝物）高於一般抽紙菸的人。

4. 電子煙比較不容易上癮？

可能更容易上癮。因為電子煙的尼古丁是合成或提煉，可更快速被血液吸收進入腦內，讓代償電路一下亮起來，增加多巴胺分泌，令人感覺愉悅，這會讓人想一再嘗試，增加上癮機會。

至於標榜不含尼古丁的菸油，確實不會有生理成癮的問題。但要注意的是，根據過去國健署抽查，市面上的菸油產品中，有8成含有尼古丁。國健署菸害防制組組長羅素英說，在夜市、網路上販售的菸油，成分標示不明，很難保證內容是否如產品所宣稱。

5. 電子菸不會有二手菸的問題？

還是會，只是比傳統紙菸來得少一些。郭斐然表示，雖電子煙抽起來無傳統菸臭味，但這並不代表不會造成二手菸危害。一些研究已經發現，暴露在二手電子煙中，也可在尿液中可測得尼古丁代謝物，最高達13倍。

至於加熱式菸品就更不用說了。根據日本研究顯示，被動曝露在加熱式菸品中的人，有將近五分之一會出現喉嚨痛、眼睛疼痛或身體不適的抱怨。

事實上，電子煙及加熱菸也都含有PM2.5，吸一根菸產生的PM2.5，就已超過標準含量，而且也會將尼古丁殘留在桌子、窗戶、桌面及盤子上，造成三手菸的污染。

6. 電子菸有助戒菸？

有爭議。不少研究發現，抽電子菸不但對戒菸無效，還可能讓使用者成為紙菸、電子菸的多重使用者，無論呼吸道疾病或心肌梗塞，皆高於單一菸品使用者。美國研究則發現，7成的電子菸使用者仍然無法放棄傳統菸品。

到底電子菸能不能合法購買、使用？事實上，由於目前衛福部傾向全面禁止，如果民眾從國外攜帶電子菸入境或網拍購買，海關查到會以行政法令扣押產品，但民眾不觸犯《刑法》。

至於在國內購買或在公共場合抽電子菸，則由於《菸害防制法》是否能適用電子菸尚有爭議，形成管制漏洞。

在修法尚未通過以前，只能靠縣市政府（如新竹市），以自治條例來限制電子菸的販賣跟使用。中研院法律學研究所副研究員吳全峰認為，未來只會有更多種新式菸品出現，修法應朝向「新興菸品」方向規範，可避免舊有法規定義難以規範新菸品的問題。

但不少人認為，不禁香菸卻禁電子菸，顯然說不通。

對此，羅素英直言，目前不開放電子菸，青少年是最主要考量。因為時髦、絢麗，對青少年吸引力太大。以南韓為例，開放電子煙3年後，青少年電子煙使用率就從0.5％增加至4.7％。而國健署調查發現，台灣青少年吸菸率近10年來逐漸下降，但使用電子煙的人口卻逐年上升，目前已有超過3.8萬青少年正使用電子煙。

而根據研究發現，使用過電子煙的青少年，抽紙菸的機率也增加。美國增加6倍，台灣則是2倍。「電子煙可能成為青少年接觸紙菸、甚至毒品的管道，」羅素英說。

但南台科技大學財經法律所所長羅承宗則提出不同看法，限制電子菸輸入，只會讓電子菸產業地下化，反而讓更多低成本、劣質的產品流入市面，不如開放後進行嚴格監管，鼓勵業者負起責任。

按照現在的發展趨勢，電子菸可能會愈來愈普遍，無論開不開放，還是一句話，不管哪種菸，能少碰就少碰，健康又省錢。

《康健》提醒您，吸菸會導致肺癌、心血管疾病，未滿18歲不得吸菸

(中時電子報)