台中市大安區龜殼里西濱橋下空間閒置多年，政府施作欄杆圍起來，避免成為地方治安及環境死角，當地里長希望能加以利用；立法院副院長蔡其昌9日會勘，爭取350萬元將進行活化工程，預計2020年3月底前可完工。
蔡其昌9日邀集農委會水保局台中分局長黃振全、台中市議員施志昌、大安區公所農建課長黃見裕及龜壳里里長洪正義、社區理事長陳泰源等人，共同會勘大安區龜殼里西濱橋下閒置空間活化工程。
蔡其昌指出，西濱橋下空地長期荒廢閒置十分可惜，政府施作欄杆圍起來避免成為地方治安及環境死角，當地里長及鄉親希望進行活化再利用，經會勘後取得相關單位同意，已爭取350萬元經費，未來將打造成一處休閒遊憩的空間。
該案將由農委會水保局編列預算改善，工程內容包含排水溝加蓋50公尺、既有鋪面改善350平方公尺及周邊環境綠美化200平方公尺，預估總經費約350萬元，現已進入規畫設計階段，預計2020年3月底前完工。
(中時 )
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