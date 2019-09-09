韓國瑜新北二重疏洪道造勢，下午5時人潮破10萬，空拍照氣勢驚人。 （圖／李俊毅攝）

韓國瑜新北二重疏洪道造勢，下午5時人潮突破10萬人。圖為空拍照，氣勢驚人。（李俊毅/攝）

高雄市長韓國瑜一直以來被韓黑打成「草包」形象，「韓粉」也常是韓黑攻擊嘲笑目標。一位國瑜夜市攤商參加完昨日造勢後，跟韓粉分享在攤位上看到的有趣現象。他表示，至少有20組不期而遇的韓粉，看到對方先露出尷尬的表情，接著恍然大悟發現雙方都支持韓國瑜，才放鬆開懷大笑說「怎麼你也來?」攤商問，這是否代表「韓國瑜的支持者長時間陷於可怕孤單的沉默螺旋，走出來才發現自己並不孤單??」

據「維基百科」，「沉默的螺旋」是一個政治學和大眾傳播理論。主要概念是：「如果人們覺得自己的觀點是公眾中的少數派，他們將不願意傳播自己的看法；而如果他們覺得自己的看法與多數人一致，他們會勇敢的說出來。而且媒體通常會關注多數派的觀點，輕視少數派的觀點。於是少數派的聲音越來越小，多數派的聲音越來越大，形成一種螺旋式上升的模式。」

一位國瑜夜市攤商參加完昨日造勢後，跟韓粉分享在攤位上看到的有趣現象。他表示「我是個攤商，早上6點多就到會場，跟大家分享攤位上看到的有趣(現象)，至少20組不期而遇的韓粉(可能是朋友親戚同事)，他們看到對方的表情都是先尷尬(怕對方知道自己是韓粉?)又恍然大悟這裡是韓國瑜的場子，那你不也是支持韓國瑜???雙方才開懷大笑怎麼你也來??」

攤商說「其實我也沒辦法精準的告訴大家我想表達什麼，或者這種現象代表什麼，是否韓國瑜的支持者長時間陷於可怕孤單的沉默螺旋，走出來才發現自己並不孤單??」

韓粉留言「這情況很有趣 我覺得你說的很好」、「因為韓粉被九成媒體集體霸淩成低能無知草包，所以只能沉潛，而我們默默等待選舉當日打臉霸淩者」、「真的有這種現象，說自己是韓粉會被罵，甚至攻擊圍剿，但我選擇公開挺韓，放馬過來！老娘也不是好惹的」、「主要是韓粉跟韓國瑜一樣一直都在被抹黑，被貼標籤，大家都被黑到怕了，加上有的像是職場的這類場合通常也怕太敏感太高調容易遭人閒話」、「隱性韓粉真的超多的....有的作生意，不方便表態，可以理解...」、「你説得很對丶我坐車也碰到鄰居～原來每天出入卻不知～也是支持韓國瑜」。

一位國瑜夜市攤商參加完昨日造勢後，跟韓粉分享在攤位上看到的有趣現象。他表示，至少有20組不期而遇的韓粉，看到對方先露出尷尬的表情，接著恍然大悟發現雙方都支持韓國瑜，才放鬆開懷大笑說「怎麼你也來?」(韓家軍-新生)

(中時電子報)