台灣中油公司施作「配合大埔美（精密機械）園區新設6吋天然氣管線」工程，管線會經過三和、内林、溝背、義和、三村、湖北等7個里。（張毓翎攝）

台灣中油公司在大林鎮內為大埔美精密機械園區所埋設的工業用6吋天然氣管線，總長度9公里，沿途經湖北、三和等7個里，日前嘉義縣政府舉辦說明會後，還未與居民取得共識，現在工程卻完成3公里，鎮民上個月13日透過公所陳請，至今仍未收到回應，公所9日於縣府會勘現場遞交陳情書，盼縣府正視民意。

今年元月中油開挖未告知鎮民，引發民眾高度不滿、群起抗議，之後4場說明會除了交代管線安全無虞外，也允諾讓沿線家戶使用天然氣管線，但最後施工圖卻未將民生管線納入施作，針對道路重新鋪設、水溝清淤等回饋方案，也未跟民眾說清楚，9日鎮民向縣府再次陳情，希望暫緩施工，重新檢討本案。

大林鎮長簡志偉說，民眾主要訴求，是希望縣府一視同仁，沿線有三和國小、一心生物科技公司及崇仁護理專科學校等，他們都燒重油，天然氣都經過門口，卻無法使用，難道縣府只圖利特定對象，希望不要「分大小漢」，天然氣管線是未來趨勢，若能推廣到家戶，民眾疑慮也會降低。

縣府經濟發展處表示，中油負擔天然氣管線工程的總經費3420萬元，道路修復費，則由經發處支出，並會向園區廠商收取管線、減壓站設置等費用；此外，當初說明會可能未解釋清楚，讓民眾有誤解，這項工程管線專用在工業上，民生無法使用，中油有規畫預留管線節點，未來民眾若有需求，可以向欣嘉石油氣公司申請，評估通過後就能建置。

(中時 )