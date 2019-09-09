新竹縣65歲以上老農（含55歲以上原住民老農）有1萬4千多人，縣府補助農保保費原是每年2月和8月發放，發現執行上有補助款無法入帳及預算跨年度發放等情形，8月修正補助作業要點，今年農保保費補助款，將在明年3月1次發放。

農民健康保險目前農民每月需負擔78元保險費，縣府在2017年修訂「新竹縣政府辦理65歲以上老年農民（原住民滿55歲以上）參加農民健康保險應自付之保險費補助要點」，每年分別在2月及8月發放保險費補助款468元。

農業處指出，每年8月份發放當年度1至6月份保費補助，隔年2月份發放前1年度7月至12月份保費補助，發現執行上有補助款無法入帳及預算跨年度發放等情形。

為簡化作業流程及考量補助資格的資料比對期程等因素，縣府8月修正補助要點並函頒實施後，2019年農保保費補助款，將於2020年3月1次發給936元。

縣長楊文科表示，補助要點修正後，僅將1年2次補助改為1次性發給936元，補助金額不變，農民福利不受影響。

楊文科強調，對農民有利的各項福利政策仍會持續推動，亦會配合目前農業環境，適時調整相關政策及規定，讓新竹縣的農業發展更具前瞻性。

(中時 )