高鐵南延屏東有譜？眾所期待的高鐵延伸案，在屏東縣長潘孟安及地方民意代表高聲疾呼下，行政院長蘇貞昌10日將赴屏東場勘，地點就在屏東市高屏大橋附近的台糖地，鄰近台鐵六塊厝站，是否將當場宣告高鐵南延？外界引頸期盼。

根據過去可行性評估，高鐵延伸屏東新路線舊有兩案，包括第一案將從高雄燕巢出岔，該路線長度13.5到14公里，若從台北到屏東計算行車時間，直達車約需95分鐘，站站停列車則約為136分鐘，工期需時11年，運量評估每日約3900人到5300人次，需耗資756億元經費。

第二案則是從高鐵左營站出岔，路線長度17.6公里到18.9公里，同樣以台北到屏東為例，直達車行車時間約109分鐘，站站停班次同樣 是136分鐘，工期約10年，運量評估每日約3500到4600人次，經費約為619億元。此案則需增購2列新車。

但最新二大規畫案7月出爐，包括經過高雄火車站案，沿著台鐵路廊，地下化經過高雄市區，增設高雄站，再進入屏東六塊厝，經費約需1000億元，高雄到屏東乘車時間約24分鐘；行經小港機場案則需另設 新站，並延伸至屏東潮州，該案涉及市中心的拆遷問題，經費約為1500億元，行車時間則為25分鐘。

(中時 )