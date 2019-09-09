縣府月前揭牌啟用新埔區社福中心後， 將增設新湖區和橫山區社福中心，分別利用舊湖口分駐所和橫山鄉老人文康活動中心，並爭取衛福部經費辦理2棟舊建物耐震補強等工程，預定明年6月底完工。

社會處表示，這2棟舊建物經評估耐震係數不足，向衛福部爭取相關計畫，舊湖口分駐所獲1201萬元、橫山老人文康活動中心獲1025萬元補助，縣府自籌361萬元，總經費約2407萬元，將一併發包進行整建。

舊湖口分駐所於1981年4月完工，為地下1層地上3層樓建築物，總樓地板面積近1300平方米。社會處指出改建完成將會設置社會福利服務中心、公共托育家園、托育資源中心，提供完善的育嬰教育場域。

而1995年底完工的橫山鄉老人文康活動中心，4層樓建築物，總樓地板面積約930平方米，完成耐震補強工程後，2樓設置社會福利服務中心，活化2樓閒置空間，也能使活動中心更加安全。

縣長楊文科強調，縣府努力爭取經費，讓舊建築不再是閒置空間，並整合資源提供多元化服務，善用每項資源，落實在每個鄉鎮。

(中時 )