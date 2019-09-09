新竹市政府政風處今天與法務部廉政署、新竹地檢署、新竹市調查站、新竹市警察局共同召開「賄選零容忍，全民動起來」反賄選宣誓記者會。（陳育賢攝）

2020總統大選與立委選舉即將於明年1月11日投票，新竹市政府與檢警調等單位9日召開「賄選零容忍，全民動起來」反賄選宣誓記者會，將提供16萬分反賄選信封，祭出最高1500萬檢舉獎金及1000萬查賄破案獎金，全面打擊賄選歪風。

新竹市政府政風處今天與法務部廉政署、新竹地檢署、新竹市調查站、新竹市警察局共同召開「賄選零容忍，全民動起來」反賄選宣誓記者會，市長林智堅呼籲民眾「千萬」別賄選、「千萬」別觸法，請全體巿民一起來抓賄，打擊賄選歪風，端正選舉風氣。

（陳育賢/傳真）

林智堅說，為有效打擊賄選，塑造竹市乾淨選舉環境，警方是直接面對民眾，是反賄最有力人員，市府特別動支預備金1000萬做為警察破案及績效獎金，鼓勵警察全力查賄。另外全民反賄，民眾當家，將遞送16萬張「1戶1信封」檢舉賄選專用信件，信封上印有抓賄方式及管道，家家戶戶反賄選，共創良好的選舉環境。

法務部廉政署副署長侯寬仁表示，此次市府的反賄選宣導活動，結合機關及民間力量，共同強化反賄選宣導效益，並依照不同族群，運用多元宣導媒體，進行全面、密集性、涵蓋率高之客製化分眾宣導，對於凝聚反賄選共識，極具正面提升效果。

新竹市是1座進步、幸福的國際城市，決不允許暴力、金錢等不法行為影響選舉，要用「民主的法治」來保護「民主的選舉」，確保乾淨的政治環境。

新竹地檢署檢察長王文德則表示，地檢署將與市府攜手辦理11場反賄選宣導活動，以簡淺易懂的方式，比如抓賄5部曲，包括接近賄選人、保存證據、撥打電話、起訴有獎金、有罪確定全部領及檢舉專線：0800024099按4，鼓勵民眾用具體的行動，檢舉賄選。

另，為了防止賄選情事的發生，影響選舉的公正性，也籲請各候選人支持政府的反賄選政策，地檢署業已展開各種反賄選查緝行動，特別針對網路賄選、選舉賭盤、選舉黑槍等加強監督，期待全體市民都像啄木鳥一樣揪出賄選害蟲，淨化選風。

今天的記者會最後由林智堅與侯寬仁、王文德、竹市調查站主任謝發瑞、警察局長鄧學鑫及政風處處長廖錦旌共同手持「反賄選標語」，宣告正式啟動反賄選活動，呼籲市民朋友加入成為反賄夥伴，勇於檢舉賄選，檢警調民共同合作，一起淨化選舉治安環境。

(中時 )