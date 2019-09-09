英國出現因挑食而導致的驚人病例，一名青少年多年來只吃薯條、洋芋片、香腸等加工食品，到了17歲竟然失明。有醫師認為，這只是極端個案，但愛吃零食的人或許也開始緊張，真的有失明的可能嗎？

這起病例由英國布里斯托大學（University of Bristol）揭露，案例中的少年極度挑食，小學開始就只吃薯條、洋芋片、白麵包、火腿、香腸等加工食品。14歲的時候因為疲倦等不適症狀就醫，醫師認為他缺乏維生素B12，並有貧血症狀，但除此之外並沒有太大問題，身高與BMI都正常， 也沒有營養不良的徵兆。因此醫師除了為他注射維生素B12，只建議改善飲食。

沒想到1年後，少年的聽力和視力開始受損，醫師卻找不出原因。到了17歲，視力進一步惡化，竟然就此失明。

加工食品真的會導致失明嗎？

英國竟有少年從小學開始就只吃薯條、洋芋片等加工食品。（圖片來源：pixabay）

布里斯托大學研究人員認為，少年罹患營養性視神經病變（Nutritional Optic Neuropathy），過去通常在非洲與未開發國家、因飲食中缺乏完整的營養素而導致。已開發國家食物不虞匱乏，因此少年的案例相當罕見，也讓歐美媒體緊張討論，加工食品真的有這麼大危害嗎？

從少年17歲開始接手治療的主治醫師安塔（Denize Atan）認為，關鍵是少年偏食的時間太久，而且錯過治療的黃金關鍵期。

這起病例中的少年也愛吃火腿、香腸，但完全不攝取蔬果。（圖片來源：pixabay）

「他的父母非常努力地想要讓他吃蔬菜水果，但少年就是對某些食物很反感。」安塔表示，在少年14歲就醫之前，已經偏食了3、4年之久，而且一開始，只檢查出缺乏維生素B12，但安塔認為，通常在缺乏某一項營養素的時候，很有可能其他營養素也同樣不足。

果然等到17歲進一步檢查，少年不只維生素B12不足，包括銅、硒和維生素D都缺乏，但當時視力已永久受損，再補充這些營養素，也無力回天。

醫師認為少年病例屬於極端個案，但也突顯均衡飲食的重要性。（圖片來源：pixabay）

至於這個病例中的維生素B12，真的是影響視力的關鍵嗎？少年主治醫師安塔認為，眼睛需要的營養非常多，不只是維生素B12而已。英國倫敦國王學院（King's College London）營養學教授桑德斯（Tom Sanders）則表示，關於這個病例的研究，只呈現少年自述的飲食習慣，但沒有進一步探討基因、環境等其他變數，他也強調：「缺乏維生素B12確實可能導致視神經病變，但如果有攝取肉類，幾乎不太可能缺乏維生素B12，像是少年吃的火腿和香腸，就是維生素B12的來源。」

多攝取各種類的蔬菜、水果、堅果、穀類，才能獲得完整的維生素與礦物質。（圖片來源：pixabay）

安塔也認為，少年這麼極端的偏食，比較像是飲食失調症（Eating Disorder）。但她認為，儘管是罕見個案，也點出飲食多元化的重要性：「這個例子突顯飲食對視覺與身體健康造成的衝擊，也顯示卡路里攝取與BMI不是營養狀態的可靠指標。」

「我的建議還是，飲食一定要均衡，最好含有各種類蔬菜，不要只吃一兩種食物，而是要攝取很多種類的堅果、穀類、水果等等，這樣才能吸收到多種類的維生素，」安塔強調，「沒有任何單一食物能提供你所需要的所有維生素和礦物質，所以飲食一定要多樣化。」

資料來源：CNN、ITV

(中時電子報)