急診室動粗 王漢志下場出爐 16:512019/09/09 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 金門縣衛生局長王漢志日前在衛生福利部金門醫院傳出暴力事件。(資料照片) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 衛福部金門醫院日前傳出醫療暴力事件，金門縣衛生局長王漢志，對榮總支援急診室陳姓醫師叫罵推擠。王表示因家人生病就醫，一時心急才做出不對的事，一定會向對方誠懇道歉。警方據報已展開調查；縣府強調零容忍、絕不姑息。 金門縣衛生局長王漢志對金門醫院急診醫師施暴，金縣府秘書長陳朝金今天指出，考績委員會認為王員言行失當，不適任現職，予以記過2次，並暫時借調縣府協助推動業務。 (中時電子報) #縣府 #漢志 #金門縣 #縣衛生局 #縣衛生局長 也許您會感興趣 推薦閱讀 竹縣文化局長李猶龍請辭獲准 將離開縣府團隊 17:222019/09/05 政治 8月豪雨彰化大埔截水溝護岸崩塌 縣府投入840萬元搶修 19:382019/09/05 生活 蔡沁瑜夫婿涉弊 閃辭竹縣文化局長 02:102019/09/06 政治要聞 在太平洋旁創業 台東縣府最高提供500萬補助 16:252019/09/06 生活 金門衛生局長酒後發飆 急診室出手推擊醫師 17:262019/09/07 社會 金門親子彩繪柚子 新住民「童」在一起 21:292019/09/07 生活 急診室施暴王漢志道歉了：去留長官決定 23:282019/09/07 社會 金門衛局長推擠醫師 道歉願受罰 04:102019/09/08 社會新聞 金門急診室暴力 檢方分案偵辦 13:062019/09/08 社會 保護百年番蒜 攀樹師修剪健檢 04:102019/09/09 地方新聞 社會熱門新聞 凍末條！偷窺正妹床戰數月 外送員竟求「親自上馬」 - 社會 戰力強！人夫偷吃一天5發 人妻收千萬感謝小三 - 社會 拒絕追求遭砍 高中女三根斷指接不回 - 社會 23歲處女獻身甘蔗男 半年後碰都不碰還嫌OO - 社會 尊王顯靈 鳳山寺搜出明代珍寶正身 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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