衛福部金門醫院日前傳出醫療暴力事件，金門縣衛生局長王漢志，對榮總支援急診室陳姓醫師叫罵推擠。王表示因家人生病就醫，一時心急才做出不對的事，一定會向對方誠懇道歉。警方據報已展開調查；縣府強調零容忍、絕不姑息。

金門縣衛生局長王漢志對金門醫院急診醫師施暴，金縣府秘書長陳朝金今天指出，考績委員會認為王員言行失當，不適任現職，予以記過2次，並暫時借調縣府協助推動業務。

(中時電子報)