據經濟合作與發展組織（OECD）調查，日本人均睡眠時間為7.37小時，每年因睡眠不足造成的經濟損失高達15兆日圓（約台幣4.4兆）。日本睡眠科技公司（Koala Sleep）看到了商機，乾脆推出午睡空間外賣。將麵包車改裝成臥鋪，開到商業圈附近，給需要午休的人躺著睡的空間。

日本睡眠科技公司Koala Sleep Japan推出午睡空間外賣服務，麵包車改裝的臥鋪趴趴走，提供疲憊上班族小憩的空間。（圖／摘自Koala Sleep Japan官網）

缺乏睡眠的人，大腦就像一塊兒濕海綿，失去了吸收知識的能力。只有在深度睡眠時，大腦才會將我們的短期記憶轉存到長期記憶區中，以備後用。睡得越少，各種病痛乃至癌症等的概率就越高，所以睡眠應是一種基本的生理需求。而在忙碌工作中，偷個半個鐘頭午睡小憩，有助於補足精神。

一名員工表示：「雖然公司允許午睡，但趴在桌上睡，頭頸容易扭到，手腳容易痠麻，在這邊睡（午睡空間）可以睡得很舒服。」 外送午睡空間，聽起來或許是奇想，卻意外成了新商機。隨著午睡經濟的崛起，相信會有更多商家推陳出新，搶搭這班列車。

(中時 )