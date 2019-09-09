現代婦女基金會董事長潘維剛分析高衝突家庭孩子，受到的負面影響。（羅浚濱攝）

新竹縣市出生率高，離婚率也高與全國平均值！現代婦女基金會在新竹地方法院設立家事服務中心，9日召開記者會說明處於高衝突家庭的孩子成為「球球兒」，常會出現負面身心影響，呼籲高衝突家庭要「靜心談合」，同心守護球球兒，中秋團圓不阻愛！

該基金會董事長潘維剛表示，內政部統計新竹地區去年有2339對夫妻離婚，竹縣離婚率2.32％，竹市2.37％，都高於全國平均值2.31％，該會駐在新竹地院的家事服務中心，去年1月到今年8月服務1130件家事案件，就有992件涉及婚姻及親子。

潘維剛分析涉及離婚及親權議題322件案件，進入法院的高衝突父母，普遍都有NG親職行為，前5名分為「相互攻訐」、「避而不談」、「忽視孩子」、「阻擾探親」及「離間」，恐造成孩子身心極大影響。

「父母之間批評，都是穿過孩子心靈的子彈！」處於高衝突家庭孩子，分析發現所出現負面身心影響，前5名為「忠誠兩難」、「負面情緒」、「被情緒勒索」、成為「情緒配偶」及「行為問題」。

「訴訟一時、孩子一世！」潘維剛認為家長不應為贏得訴訟而忽略孩子所受傷害，為幫助處在父母離婚風暴中的孩子，該會發起「同心守護球球兒─高衝突家庭協助計畫」，提供親子會面協助、法律諮詢及親職諮詢講座等服務。

潘維剛和新竹地院院長周煙平等人，呼籲高衝突家庭記得「靜心談和」4字原則，「靜」冷靜面對，「心」同理心看到孩子處境，「談」保持友善溝通，「和」做不成夫妻，可以學習當父母，不要讓孩子成為父母衝突夾縫生存的「球球兒」。

(中時 )