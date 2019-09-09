資深樂評人小樹與獨一無二娛樂、新視紀合作全新網路節目《留級玩家》，每周三晚間在LINE MUSIC播出。本周來賓是亞洲天團五月天的貝斯手瑪莎，與網友分享不工作時的生活點滴。

瑪莎表示，目前五月天的巡迴演出已暫告一段落，今年剩下的時間就是稍微休息一下，也可以多陪陪小孩，還不清楚新專輯進度，但希望可以拖到大後年。

身為《星際大戰》迷的瑪莎，笑說可以生下一對雙胞胎兒女真的相當難得，所以他是依照電影主角「天行者」路克及其妹妹莉亞公主，把兒子女兒的英文名取為Luke及Leia，且開始讓他們聽披頭四Beatles及皇后樂團Queen的歌；不過，2 個小孩很喜歡《波希米亞狂想曲》，女兒尤其愛聽張震嶽的《愛我別走》，只要一聽到前奏身體就會跟著音樂搖，聽五月天的歌反而沒有反應，讓他這個當爸的有點難過。

瑪莎因歌曲《諾亞方舟》獲金曲獎最佳作曲獎，因此，小樹特別詢問五月天的新專輯中，是否有瑪莎的作品。瑪莎表示：「不要給我這種壓力，我運氣好而已啦！（指得獎）」他說，無論是金曲獎或金音獎，很難有絕對的客觀，獎項只是集合有些愛音樂的人，然後他們討論出可能比較接近客觀的狀態：「如果獎項是錦上添花，而你喜歡的歌手沒有得獎，但你真的覺得他很棒，就好好鼓勵他們再接再厲，遲早有一天會是他的。」

(旺報 )