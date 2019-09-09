新北市三峽河八安大橋段上週末出現大量白色泡沫，把蔚藍河川染成一片「雪白泡泡河」，讓當地居民飽受困擾，不料時隔不到一週，9日上午又有當地里長通報，三峽河再次遭大量泡泡淹沒；環保局表示，目前已掌握汙染源頭證據，並鎖定水汙染熱區加強稽查，全力緝凶中。

市議員蘇泓欽指出，三鶯地區河川汙染問題層出不窮，上週有民眾深夜時，發現大量白色泡泡漂浮在三峽河面上，從八安大橋上俯瞰，彷彿片片白雪般，將蔚藍河面染成「泡泡河」，照片上傳臉書地方社團「我是三峽人」後，引起不少當地居民熱議，無奈直呼「早已習慣了」，蘇泓欽要求相關單位加強稽查，還給三峽河過往美景。

環保局表示，上週獲報後已漏夜派員前往稽查，一路沿著三峽河上游的福利橋、大同橋巡查，卻因時隔太久，並未發現有泡沫漂浮河面狀況，加上夜間時段，考量安全問題，覓無適當的採水地點，待隔日早班再前往巡查，後續也以水汙染熱區打擊計畫，主動稽查該區可疑的汙染源，並加強管制列管工廠。

不料時隔不到一週，昨上午環保局再次接獲當地里長通報，又有類似的白色泡沫漂浮三峽河面，環保局前往稽查後指出，河面雖漂浮細小泡泡，但初步檢驗水質的酸鹼值、溶氧量皆為正常，目前已採取水漾帶回檢驗，將與上游工廠及社區逐一比對，掌握線索全力緝凶中。

此外環保局呼籲，水汙染案件通常屬間歇發生且稍縱即逝，民眾若發現汙染事件時，可儘速利用 1999 市民服務專線報案及提供線索，環保局將即時派員查處、打擊汙染。

(中時 )