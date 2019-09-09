高市聯合醫院大腸直腸外科主治醫師陳培桓幫助直腸癌患者顏先生切除腫瘤，同時保全肛門。（柯宗緯攝）

高雄45歲顏姓男子去年莫名血便1周，所幸警覺性高，前往聯合醫院檢查，確診為直腸癌，且僅距肛門口僅5公分，屬於低位直腸癌腫瘤；醫師先透過放化療為縮小腫瘤，再利用腹腔鏡經肛門全直腸系膜切除，以保全肛門，術後恢復良好，無併發症。

今天聯醫舉辦手術成果發表會，顏先生現身表示，因為工作關係，三餐不太正常，偶然發現持續一周血便，心裡面大概有個底，就立馬就醫檢查，得知罹癌當下心情受到影響，但他信任專業醫師建議，接受28次化放療及手術，如獲重生。

大腸直腸外科主治醫師陳培桓表示，考量顏先生還年輕，盡可能保留著肛門，擬定計畫術前化學、放射治療，減小腫瘤大小，以提供手術更大安全空間來保留肛門。

他說明，採用腹腔鏡腹部手術將直腸併全繫膜剝離，將直腸近端先行截斷，再經由肛門伸入器械，夾住遠端直腸斷端內外翻轉拖出，「如同脫長袖衣服」一樣，直腸經由內轉外的動作，本來在直腸內的腫瘤，也翻轉到肛門外可直視的情況。

他指出，在腫瘤完整曝露下，醫師可決定保留直腸長度，避免術後併發症，此方法優點是不須專屬醫療器械，腫瘤切除手術時間大幅縮短，顏先生從術前準備、手術至出院，共計住院9天，恢復情形良好，不到1周就返回工作崗位。

(中時 )