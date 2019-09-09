高雄45歲顏姓男子去年莫名血便1周，所幸警覺性高，前往聯合醫院檢查，確診為直腸癌，且僅距肛門口僅5公分，屬於低位直腸癌腫瘤；醫師先透過放化療為縮小腫瘤，再利用腹腔鏡經肛門全直腸系膜切除，以保全肛門，術後恢復良好，無併發症。
今天聯醫舉辦手術成果發表會，顏先生現身表示，因為工作關係，三餐不太正常，偶然發現持續一周血便，心裡面大概有個底，就立馬就醫檢查，得知罹癌當下心情受到影響，但他信任專業醫師建議，接受28次化放療及手術，如獲重生。
大腸直腸外科主治醫師陳培桓表示，考量顏先生還年輕，盡可能保留著肛門，擬定計畫術前化學、放射治療，減小腫瘤大小，以提供手術更大安全空間來保留肛門。
他說明，採用腹腔鏡腹部手術將直腸併全繫膜剝離，將直腸近端先行截斷，再經由肛門伸入器械，夾住遠端直腸斷端內外翻轉拖出，「如同脫長袖衣服」一樣，直腸經由內轉外的動作，本來在直腸內的腫瘤，也翻轉到肛門外可直視的情況。
他指出，在腫瘤完整曝露下，醫師可決定保留直腸長度，避免術後併發症，此方法優點是不須專屬醫療器械，腫瘤切除手術時間大幅縮短，顏先生從術前準備、手術至出院，共計住院9天，恢復情形良好，不到1周就返回工作崗位。
(中時 )
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