中秋節連續3天假期，自9月13日至15日期間，台中市警察局預估，市區道路將湧入大量返鄉及觀光旅遊車潮，為維持重要道路交通安全及順暢，將實施交通管制。（張妍溱攝）

中秋節3天連假，返鄉、觀光人潮將湧現，台中市警察局為維持全市交通順暢，自13日至15日針對國道各交流道匝道、車站、熱門觀光景點、購物商圈等周邊道路規劃疏導措施，呼籲用路人避開尖峰時段，或改搭乘大眾運輸工具紓解車流。

台中市警察局預估，連假前1天12日將湧現南下車潮、中秋節15日為連假最後1天，可能出現北上車潮，為期4天將調派員警依車流狀況機動調整路口號誌，加強指揮疏導，維持交通順暢。連假期間易壅塞的大雅交流道北上車道，將視車流狀況彈性開放路肩，請駕駛人注意現場開放路肩號誌。

中秋節連假期間，台中市交通疏導期程：

高速公路交通疏導措施：

（一）深夜暫停收費：9月13日至15日，每日0時至5時，國道全線雙向暫停收費，請駕駛人多利用上述時段行駛國道，除享有免費優惠外，更可避開壅塞一路順暢。

（二）開放路肩：國道1號南下豐原至大雅（16時至19時）、大雅至台中南下（7時至9時、16時至19時），國道1號北上大雅至豐原（7時至9時、16時至19時）供小型車行駛，請駕駛人注意現場之開放路肩標誌。

（三）入口匝道儀控：9月13日至15日國道各交流道將視高速公路主線交通狀況，採取較嚴格之匝道儀控管制。

中秋節連假期間本市易壅塞路段：

（一）國道1號豐原交流道匝道出口銜接中山路及中正路周邊道路。

（二）國道1號大雅交流道匝道出口銜接中清路、環中路周邊道路。

（三）國道1號台中交流道匝道出口銜接臺灣大道往市、郊區及環中路周邊道路。

（四）國道1號南屯交流道匝道出口銜接五權西路往市、郊區及環中路周邊道路。

（五）國道1號王田交流道匝道出口銜接中山路及沙田路周邊道路。

（六）國道4號豐原（東）端出口豐原區國豐路銜接台3線豐原區豐勢路路口與周邊沿線路段。

（七）國道3號大甲交流道匝道出口銜接中132線外埔區、大甲區甲后路周邊道路。

（八）國道3號霧峰交流道匝道出口銜接中正路、中投交流道匝道出口銜接中投西路周邊道路。

（九）臺鐵台中站及周邊道路。

（十）高鐵台中站及周邊道路。

（十一）台74線快速道路沿線匝道出口銜接平面道路路口與周邊道路。

10大熱門風景區、觀光景點：

（一）新市政特區百貨商圈、秋紅谷、台中歌劇院。

（二）草悟道、市民廣場。

（三）逢甲夜市。

（四）台中公園。

（五）東豐綠廊自行車道、后豐鐵馬道。

（六）綠川水岸廊道。

（七）麗寶樂園。

（八）霧峰林家花園。

（九）高美濕地。

（十）谷關溫泉風景區。

台中市警察局長楊源明局表示，連假期間外出旅遊，務必做好車況檢查，事先規劃妥善行車路線，並善用即時路況資訊，儘可能的避開壅塞路段，才能一路順暢縮短路程時間；連假期間警力、義交犧牲假期，投入交通疏導工作，呼籲民眾外出旅遊，如遇易壅塞路段，請遵守交通管制措施耐心行駛，配合指揮疏導循序前進。

台中市警察局交通警察大隊長林沐弘指出，中秋連假期間，警方將擴大酒駕臨檢，除台74線中彰快速道路沿線各匝道口有酒駕路檢勤務，轄內飲酒場所與易肇事路段，由14個分局及交通警察大隊同步實施封閉式路檢勤務，出動空拍機協助，加強攔查來往車輛，採「天羅地網」封閉式取締勤務。

(中時 )