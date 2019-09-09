▲台北愛樂管弦樂團20日將在中寮國小與文化局演奏廳各舉行1場演奏會，用音樂紀念921，見證災後重生。（台北愛樂提供）

今年是921震災20周年，當年，台北愛樂管弦樂團和災民心連心，在災變後，帶著各界的愛心，趕赴災情最嚴重的中寮鄉，並在倒塌的中寮國小旁演奏，撫慰災民的心靈；而今災後20年，台北愛樂將再重返中寮，用音樂見證災後重生。

20年前9月21日凌晨1點47分，發生芮氏規模7.3大地震，緊鄰震央旁的中寮鄉，經歷一場世紀大浩劫，全鄉86％房屋倒塌、180人死亡，死亡人數是全國比例最高的。

當時台北愛樂管弦樂團聞獲，馬上取消將在台北演出的大型音樂會，把演出資金全數捐給當年的文建會，以實際行動支持災區，全體團員隨即前往中寮的廢墟中舉行災區演奏會，撫慰災民心靈的創痛，見證地震無情，但人間有愛，讓鄉民都深受感動。

而今災後20周年，愛妮雅化妝品集團總裁陳威中表示，世紀大浩刼的地震災難，是場令人刻骨銘心的記憶，也帶給人椎心徹骨的學習。因此，日前他特與台北愛樂團團長鄧凱鴻、台北醫學大學教授賴文福等人到縣府拜會縣長林明溱。

陳總裁並向林縣長說明台北愛樂管弦樂團已計劃災後20周年，再度前往中寮國小舉辦演奏會，除與當年災民重聚，並將用音樂來見證中寮災後重生。林縣長對此表示竭誠的歡迎，並表示將會邀請當年曾經協助921各界人士參加，讓大家了解南投不但已經災後重生，而且比20年前更有活力。

縣府副縣長陳正昇表示，震災20周，台北愛樂管弦樂團在基金會、士林扶輪社等公益團體支持下，計畫重返南投，繼續用音樂散播愛和關心。台北愛樂管弦樂團演奏會，預計9月20日上午9時30分，在中寮國小舉辦；該樂團並應縣府請求，在同日下午2時於文化局演藝廳再加演一場，歡迎各界愛樂人士前往聆賞。

(中時 )