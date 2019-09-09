偷竊926元的商品吃上官司，須罰18萬元，得不償失。印尼籍女子RASTIKA今年5月在高雄一家「小北百貨」持剪刀破壞商品包裝、偷竊數個耳麥及藍芽耳機，遭店員識破報警逮人。高雄地院一審將她依攜帶兇器竊盜罪判刑6月，易科罰金需繳18萬元，代價慘重。

判決指出，來台灣擔任看護的印尼籍女子RASTIKA，今年5月16日12時在高雄市小北百貨九如店內，持其所有之剪刀1把，將置於展示架上商品外包裝條碼剪壞，竊取總價值926元的運動線控耳麥、入耳式磁吸耳麥、運動款調音耳麥、單耳式藍芽耳機各1個。RASTIKA得手後將商品藏放在自己的隨身包包內，正要離去時，遭呂姓店長發現並報警處理，當場人贓俱獲。

RASTIKA被逮後坦承犯行，深具悔意，竊得物品也發還被害店家。高雄地院法官認為，竊取他人物品、影響我國社會治安誠屬不該，但RASTIKA在台期間並無前科紀錄，雙親生病需要用錢，先生也正失業，子女嗷嗷待哺。因其所犯非屬重罪，犯後態度良好，不需剝奪她繼續在臺灣地區生活、工作權利之必要，最後僅依攜帶兇器竊盜罪判刑6月，如易科罰金需繳18萬元。可上訴。

(中時 )