近日，英國首相強森的弟弟喬突然辭去保守黨議員及英國商業、能源與產業戰略部大臣職位，稱自己曾在「家庭和國家利益之間徘徊」。英媒8日踢爆，稱喬做出這個決定前被妻子下了「最後通牒」，叫他必須在哥哥強森和自己中作出選擇。

據《每日郵報》、《太陽報》等英媒報導，喬的妻子愛蜜莉亞是《衛報》記者，且是在野黨工黨的黨員。同時，她和強森關係疏遠的妻子瑪麗娜•惠勒十分親近。與喬一家人關係密切的1名消息人士透露，愛蜜莉亞對強森讓瑪麗娜「飽嘗心酸」非常不滿，瑪麗娜正從子宮頸癌手術中逐漸恢復，強森現在卻和其女友西蒙斯一起「秀恩愛」。

消息人士稱，愛蜜莉亞向自己的丈夫施加壓力，迫使他離開政治前線。「雖然強森家族一直是一個政治多元的家族，但愛蜜莉亞認為她已經受夠了。她與喬對峙並告訴他，他必須在她和他的哥哥間做出選擇。」

最終，喬選擇家庭並辭職。他辭職當天在推特發文指出，「曾在3任英國首相手下擔任大臣是一種榮幸。最近幾周，我一直在家庭和國家利益間徘徊，這是種無法緩解的緊張，所以是時候讓其他人代替我的角色，成為議員和大臣了。」

外界認為，喬的辭職對哥哥強森來說是毀滅性的打擊。強森隨後稱，弟弟是個出色的部長，自己「很遺憾失去他」，並坦言和兄弟在歐盟問題上看法相左。

據路透社早前報導，7月24日，強森任命弟弟喬出任商業、能源與產業戰略部大臣。喬一直反對英國脫歐，但對前首相梅伊的脫歐方案不滿，曾讓兄弟倆「團結起來」。

(中時 )