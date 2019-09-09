今年首創的「卓越菁英獎」，由瑞芳美食廣場「豐味肉羹」拿下，獨得2萬元獎金。(吳亮賢攝)

新北市第四屆「好市金讚獎」頒獎典禮今(9日)在新莊新馥豪會館盛大展開，新北市長侯友宜親臨頒獎，今年共有37座市場、583個攤位參賽，決選出16個優良市集、15座暖心市集、28名金讚名攤，更首創「卓越菁英獎」，獲獎攤位將獨得2萬元獎金，侯友宜致詞時也分享自己在菜市場長大的經驗，大讚「菜市場人情味遠超過其他地方。」

今年度新北好市金讚獎，歷經一個月評核，除分為觀光市集組及社區市集組評分外，更領先全國首推暖心市集認證，打造更暖心的購物環境， 37座參與市場中，共選出16個優良市集，並有15座市場通過認證。

在583個攤位中，分為即食餐飲組、食品雜糧組、農產蔬果組、肉品生鮮組、生活百貨組，共選出28組金讚名攤，各頒發獎金2000元，今年首創的「卓越菁英獎」，則由瑞芳美食廣場「豐味肉羹」拿下，獨得2萬元獎金。

侯友宜致詞時也分享自己的故事，「我從出生到離開故鄉18歲，都在菜市場鑽來鑽去，我爸在市場賣豬肉，時常都要幫忙，每次到握到大家的手就覺得很有親切感，菜市場人情味遠超過每個地方。」

侯友宜表示，新北市藉由辦理市場競賽，鼓勵市場及攤商追求進步，同時推動老舊市場改建、更新，加強食品安全人員認證、建立產銷履歷等，建構安全友善環境，「菜市場也是個觀光勝地，公私部門共同合作，一起來思考菜市場如何轉型接棒，讓市場可以永續經營。」

(中時 )