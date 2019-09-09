部分有瑕疵的安適優隱形眼鏡的批號。（食藥署提供／陳志祥傳真）

衛福部食藥署今（9）日接獲台灣嬌生公司通報，因製程瑕疵發現特定批號有異物漂浮在隱形眼鏡溶液中或附著在鏡片上的產品，可能影響民眾眼睛及視力健康，台灣嬌生已啟動回收、消費者應立即停用，以免有健康的疑慮。

台灣嬌生公司回收瑕疵產品批號為「安視優超涵水散光每日拋棄式隱形眼鏡」（衛部醫器輸字第028545號），這些問題產品批號是2019年2至3月進口。

目前食藥署尚未接獲有關問題產品批號造成的不良事件通報，食藥署將持續督責台灣嬌生公司回收市面上販售的受影響批號產品，如果消費者持有前述批號的產品，應立刻停止使用，台灣嬌生公司經銷商也可辦理產品退換貨。

食藥署呼籲，國人如有發現品質不良的醫療器材，或因使用醫療器材引起嚴重不良反應時，應要依照嚴重藥物不良反應通報辦法，立即通報衛福部所建置的全國藥物不良反應通報中心。

使用隱形眼鏡必須遵守清洗、配戴方式等注意事項，食藥署提醒民眾，詳閱製造廠提供的使用說明書，文字或內容文章如有不清楚的地方，務必向眼科醫師詢問，如有眼睛出現任何不適或症狀應立即求診。

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