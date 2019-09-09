第12岸巡主任吳正達表示，違法走私肉品可處7年以下徒刑與300萬以下罰金，切莫心存僥倖。（第12岸巡提供／王昱凱花蓮傳真）

「一家烤肉萬家香」，中秋將至烤肉成為你我熱衷節日活動，肉品需求大增。為杜絕不法走私肉類，杜絕「非洲豬瘟」進入本土。花蓮海巡分署第九巡防區指揮部第12案巡隊於9日執行「秋節聯合擴大威力掃蕩」，緝查周邊海域可疑船隻與人車，守護本土正魯肉飯。第12岸巡主任吳正達也呼籲，切莫以漁船走私肉品入境，違者將處7年以下徒刑，並得罰款300萬以下金額。

肥嫩的豬肉鋪在烤盤上散發陣陣撲鼻香氣，靠近中秋，家家戶戶烤肉風潮越是盛行，但當民眾開心的吃著肉片時，不肖業者與走私商人也正蠢蠢欲動。

為了捍衛你我安心吃魯肉飯的權利，杜絕不法肉品與非洲豬瘟進入台灣，當所有人歡度中秋時，花蓮海巡分署第12岸巡隊卻捨棄休假，派遣1輛快艇、14台車輛與40位同仁全力投入查緝工作。

掃蕩活動針對花蓮海域出沒的可疑漁船與膠筏，進行嚴格控管與監控，同時岸際出現的不明人車也列入嚴防走私的重點區域，加強安檢與搜索勤務執行。

吳正達表示，漁船若帶有境外肉製品與動物產品，將涉及走私罪嫌，依相關旅令規範，最高可處7年以下有期徒刑與併科3百萬以下罰金，甚至沒收運輸工具，呼籲切莫心存僥倖，而民眾若發現不法走私案件，也可以撥打118專線報案，自己的魯肉飯自己守護。

(中時 )