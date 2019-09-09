北斗衛星導航系統

中國大陸北斗3期工程順利，可向全球提供無線電導航，定位，以及供遠洋船舶，還有飛彈等使用的授時服務，顯示北斗衛星導航系統（BDS）已成為全球主要衛星導航定位系統之一。

新浪軍事指出，北斗衛星導航定位系統建成，降低導引系統的成本和價格，為大規模裝備營造了極有利的條件。而直接的影響，就是促使陸製精確導引武器普及。或許未來中國空軍扔聯合直接攻擊炸彈（Joint Direct Attack Munition，JDAM），就像現在發射火箭彈般。

隨著資訊技術發展，電子系統體積與重量大幅降低。分析說，JDAM導引系統套件成本大約只有1萬美元（約31萬台幣），這個價格相當於1支性能稍好一點的狙擊步槍。因此新世紀美軍大量使用精確導引武器，平時也保持數十枚庫存，據說美軍在實戰中投放JDAM和「小直徑炸彈」（Small Diameter Bomb，SDB）數量已超過普通炸彈。

分析指出，對美軍來說，JDAM經濟實惠，但對其他國家卻未必如此。這是因為整合慣性導航系統（Inertial Navigation System, INS） /全球定位系統（GPS）得依賴GPS才能發揮作用，INS精度會隨距離和時間增加而下降，這個時候就需要GPS糾偏。而GPS高精度軍碼信號掌握在美國手裡，就算是號稱開放的民碼信號，美國也可以擾亂，甚至阻斷。因此其他國家引進JDAM這類武器，必須付出高昂的代價，在使用上還得受制於人。

而中方在新世紀初就研製成功飛騰、雷石等系列導引炸彈，但解放軍空軍遲遲沒有裝備，就是這個原因。

如今北斗衛星導航定位系統具備全球導航定位能力後，陸製精確導引武器就能將INS/GPS轉變成INS/BDS導引系統，由BDS為INS提供糾偏，不再需要GPS。此外，分析認為，中國大陸資訊產業快速發展，也使INS/BDS體積更小、成本更低，為精確導引武器大量裝備奠定了基礎。從珠海航展公開的資料來看，陸製精確導引武器包括導引航彈、炮彈和導彈等，已呈遍地開花的局面。而解放軍已大量採購這些精確導引武器，提高了火力精確性和效能。

除了自用外，分析指出，中方也將北斗系統提供給友好國家使用。如孟加拉空軍殲-7戰機能投放雷石-6滑翔增程導引炸彈，精確打擊數十公里外的地面目標。此外，這些國家甚至能使用INS/BDS系統，自行開發精確導引武器。最近巴基斯坦、伊朗都公開了自製精確導引炸彈、滑翔增程導引炸彈，而這些武器顯然採用的都是INS/BDS系統，突破了美國GPS對國際精確導引武器市場的壟斷局面。

(中時電子報)