媒體電話聯繫不上，無法取得王漢志本人對處分的回應。（李金生攝）

金門縣衛生局長因涉急診室暴力遭調查，縣府核定記過2次並調府辦公。（取自金門縣衛生局網站）

金門縣衛生局長王漢志6日深夜陪同罹患重病的家人到金門醫院掛急診，疑因見榮總支援的陳姓醫師拖拖拉拉，處理態度不夠積極，一時心急在場叫罵，並出手推了他一下。縣府今（9）日召開考績委員會，決議核定記過2次處分，並調回縣府辦公。至於未來新職去向，則有待中央與地方相關機關進一步研議。

兼考績會主委的縣府祕書長陳朝金指出，王漢志坦承自己當日的言行失當，考績會認定他顯然已不適合擔任衛生局長一職，因此暫調縣府協助縣政推動，楊鎮浯縣長也已核定此事。

王漢志本人上午也出席考績委員會，但在縣府核定處分後，並未出面說明。媒體聯繫不上，無法取得他的回應。

縣府表示，王漢志目前仍保留局長職務，縣府借重他的醫療專業，調府辦公期間將負責衛福部與縣衛生局、地方鄉鎮衛生所之間的3級衛生、醫療業務的聯繫協調和專業諮詢工作，但不再以「局長」身分處理衛生局的行政業務和公文，相關工作將由第一職務代理人、副局長李金治代行。

縣府並指出，王漢志已不適合再擔任衛生局長，至於未來新的職務，因事涉醫事專業人員的任用，有待縣府與行政院人事總處、銓敘部和衛生部研議後，再做出進一步決定。

(中時 )