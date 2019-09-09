張理國／台北報導

監察院於4日通過監委田秋堇、蔡崇義及仉桂美提出的國發基金調查報告，國發基金各項投資計畫執行率欠佳，預算執行與政策規劃方向未盡契合，「直接投資」事業，僅半數參與第一輪募資，不利於扶持扶植新創企業，且多家被投資企業連續3年虧損或無投資收益，加以，投資年限逾30年，長久持有將不利於新投資，監院要求確實檢討改進。

監委調查發現，國發基金編列預算以投資方式提供民間企業營運發展所需資金，但執行多年以來執行率欠佳，2017年度預算執行率達64.69％，雖較以往年度已略見改善，然至2018年度計畫執行率又滑落至32.44％，執行欠佳情況再現，且該業務計畫中3大投資類別包含「直接投資」、「信託投資創業事業」及「委託專案投資」執行率也有偏低情況，國發基金為加速產業創新加值，促進經濟轉型及國家發展，應確實檢討改善，加強辦理。

監委也說，另該基金「直接投資」業務計畫近年來未投資「資通訊及物聯網」等產業，預算執行與政策規劃方向顯未盡契合，也有檢討必要，以期有效達成加速產業創新加值，促進經濟轉型及國家發展之政策目標。

監委調查也發現，國發基金目前「直接投資」事業共51家，其中僅半數參與第一輪募資，且投資年限10年以上者高達37家，甚有3家超過30年，且有19家企業連續3年虧損或無投資收益，又近10年新增「直接投資」事業僅13家，家數甚少，甚有4個年度均無投資案件等情況，國發基金宜確實檢討釐清投資策略，配合產業政策方向，加強扶植新創產業；另應確實檢討現行投資案件原投資目的達成情形，有效落實退場機制，以期善用政府資金，持續協助產業發展以加速產業升級、轉型。

另監委也說，國發基金於2016年7月成立「產業創新轉型基金」以與民間共同投資方式協助國內企業創新轉型，並匡列1000億元作為產業創新轉型之用，但迄今已歷3年餘僅辦理5案，投入資金僅約32億餘元，允應持續積極拓展優質投資案源參與投資以提升政府基金運用績效；另規劃導入民間專業輔導能量，然迄今僅1案，均待加強推動。

(中時 )