為吸引台商回籠投資，台南市政府陸續進行工業區改善，南市經濟發展局向經濟部工業局爭取前瞻計畫經費，針對已經有12年歷史的柳營科技工業區進行公共設施改善，補助經費逾4000萬元，對區內約9公里道路重新秀善並更新汙水處理設備，預計明年10月底前就能完成；另外新吉工業區57公頃土地售罄後，還有近15公頃土地可供廠商租用，有意願廠商可提出申請。

南市經發局指出，柳營科技工業區在2007年9月闢建完成，啟用迄今有12年時間，路面常有局部性龜裂及不平整等情形，另外區內汙水廠的汙水處理設備已逐漸老舊，為提前因應2021年的汙水排放新標準，為提供工業區內廠商優質行車安全及環境品質，並改善老舊設施，故向中央申請經費。

經濟部工業局通過後將補助4,086萬元辦理改善計畫，今年下半年起將陸續發包工七路、環園西路、環園東路、停2、停5等路面改善工程，總長度近9公里，汙水處理廠則汰換空氣斷路器、感應耦合電漿、原子發射光譜儀等設備園區未來將呈現新風貌。

另外位於安定、安南區交界的新吉工業區，第1區到第4區的土地採先租後售方式，已經全部釋出，共有114家廠商進駐，第5區、第6區則有近15公頃土地，可供出租及設定地上權，9月已重新公告受理廠商申請，有任何疑問可洽經發局工業區科。

(中時 )