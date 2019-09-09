福建省西南五市聯合宣告，將製作對台人才政策集結版，加強各地市國家級、省級海峽兩岸青年創業就業基地合作，「組團」吸引台灣青年來閩創新創業發展，打造台灣人才登陸第一家園。

2019廈門國際貿易洽談會上，廈門、漳州、泉州、三明、龍巖於8日簽署了閩西南區域人才合作框架協議，兩岸合作是其中的一項重要內容。根據《協議》，閩西南五市將依託海峽論壇等平台，協同區域資源，聯合開展兩岸人才機構合作洽談會、台灣專才招聘會等活動，共同推進閩台人才交流。同時梳理髮佈各地市高端製造業、現代服務業、現代農業等台灣人才發展產業平台。

福建省委組織部常務副部長楊國豪說，閩西南協同發展區要先行先試、主動作為，研究更多鼓勵和支持台灣青年和各類人才來閩就業創業政策，繼續辦好各類人才交流、產業對接活動，當好台灣人才登陸的首選地，推動閩台人才交流合作向更寬領域、更高層次邁進。

此外，《協議》內容還包括強化區域人才交流合作頂層設計、深化區域人才項目資本合作、構建引才聚才聯合體、打造人才聯合培訓培育平台、促進人才要素自由流動、拓展區域政產學研合作等，旨在建立閩西南區域人才交流合作機制，實施區域協同招才引智、人才聯合培養培訓，促進創新創業資源共享和人才服務聯動，打造區域高層次人才合作發展示範區。

(旺報 )