孟耿如今（9日）出席內衣時尚秀活動，難得擠出半球側乳，相當性感，她今天看起來非常有料，她笑說剛好這幾天「大姨媽」報到啦。她說沒特別跟男友黃子佼報備，今天出門前才告訴他要參加內衣活動。小兩口明年4月步上紅毯，有刻意避孕？孟耿如說：「有可能不小心，但有就有。」

小兩口婚禮已經有小進度，場地即將訂下來，目前大概席開約70桌，她說婚紗還沒開始挑，應該會有一、兩套比較性感婚紗禮服，籌備婚禮過程和黃子佼因為愈講愈不耐煩，難免吵架，但一下就好了，不會有隔夜仇。兩人都希望給賓客有記憶度的婚禮，讓大家賓至如歸，她說之前黃子佼提親時，也在場的小燕姊把她當女兒一樣，致詞時的一番話讓她十分感動。

孟耿如今出席內衣活動，會上也展示自己的畫作。陳俊吉攝

孟耿如自嘲滿愛買胸罩，且閨蜜郭書瑤也常送她，黃子佼有空時會陪她逛街挑內衣，她問過黃子佼喜歡她穿什麼款式，不過黃子佼不太在意，「他覺得我喜歡就好」。平常也這麼性感？她說如果是兩個人的小約會，黃子佼會比較希望看她穿得辣一點，「但今天大家都看得到，他看到也沒什麼了不起」，笑說希望自己多點女人味，「可是好像變成女人之後就不能做太幼稚的事了」。

孟耿如的媽媽特地做了蛋糕。陳俊吉攝

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