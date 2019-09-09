佳里奇美醫院營養科團隊設計出3款不到100卡的健康月餅，不用烤箱，電鍋蒸煮就完成，民眾在家就能ＤＩＹ，相當方便。（莊曜聰攝）

中秋節將至，烤肉、月餅都是民眾過節時不可或缺的應景美食，但市售月餅高油高糖高熱量，吃多又缺乏運動恐怕肥胖上身，不知不覺就吃出「月餅臉」！台南佳里奇美醫院營養科團隊利用五穀雜糧、蔬菜水果、奶蛋魚肉等素材，製作出3款不到100卡的健康月餅，不用烤箱，電鍋蒸煮就完成，民眾在家就能動手DIY，相當方便。

一改傳統月餅多為豆沙、蓮蓉、蛋黃等餡料的刻板印象，佳里奇美營養科團隊特別運用每日飲食指南做為製作健康月餅的設計基礎，以衛服部國健署推出的6口訣「每天早晚一杯奶」、「每餐水果拳頭大」、「菜比水果多一點」、「飯跟蔬菜一樣多」、「豆魚蛋肉一掌心」、「堅果種子一茶匙」等，將6大類食物帶入創意月餅中。

佳里奇美醫院營養師陳雅琪說，3款月餅口味鹹甜都有，像「芋見黃瓜喜逢珠」，是由芋頭酥發想，內餡是由芋頭加上豬絞肉，配上義大利香料做成，外皮則在麵團中加入小黃瓜汁，並撒上起司粉讓風味更豐富；「百香芭比裹小巧」則是用百香果做為外皮材料，內餡則由巧克力包裹香蕉，營養師也建議可以選擇可可成分較高的巧克力，減少糖分攝取；而「堅果薯甘飄花香」的外皮有花果茶味，內餡則是地瓜泥加上堅果粒，口感更多層次。

陳雅琪說，3種月餅的外皮都採用蒸煮方式，與酥皮相比減少熱量，也不需要烤箱，再包入調理好的內餡，直接食用或放到冰箱冷藏都可以，以每顆100公克的小月餅來說，熱量不到100卡，營養師也建議吃月餅時可搭配無糖飲料、水果，就能安心享用美食，健康創意月餅食譜可洽佳里奇美醫院營養科。

(中時 )