「拜託警察大人，你要幫幫我」，台中市96歲許姓老奶奶因罹患失智症，因懷疑年輕結婚時的「新婚首飾」遺失，日前獨自步行約1公里到台中市警二分局育才派出所報案，員警見老奶奶年事已高、口齒模糊不清，經實地查訪許奶奶所稱的銀樓，但是業者表示，從未見過老奶奶的首飾。

警方指出，員警載著許奶奶到戶籍地址查看，卻發現該址早已出租多年，只好沿路詢問街坊鄰居，最後順利問到奶奶兒子的姓名及聯絡電話，並連繫許奶奶的兒子，但其兒子在遠處上班，無法抽身前來，員警便依許男提供的地址將許奶奶先送回家。

媳婦向警方表示，她正四處尋找奶奶，因婆婆患有重度失智症多年，一直覺得自己結緍時的首飾被人拿去銀樓賣了，且這種想法已存在多年，媳婦與兒子也曾帶著奶奶到附近銀樓詢問過，但銀樓都表示不知情。媳婦十分感謝員警護送許奶奶返家，也答應會多多留意婆婆的狀況，不再讓她獨自一人離家。

警方呼籲，若家中有高齡的老人家，且有重聽、失智症等症狀，家屬應該多多注意其日常動向，盡量減少讓失智老人單獨外出，建議長輩可配戴個人衛星定位器或是標示連絡人之手環，可協助追蹤，可撥打110請求警方協尋。

(中時 )