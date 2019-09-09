江蘇揚州市甘泉中學初三(4)班全體學生，為了一個同學，做了件「夠折騰」的事：把教室從4樓搬到了1樓。這位坐在輪椅上的女孩叫姚詩雯。由於遭遇車禍左腿骨折，她連去衛生間和爬樓都成了問題，進出教室都需要同學們的説明，忙前忙後幫她抬輪椅。

因為行動實在不方便，父母思前想後，決定給她辦理休學手續。沒想到學校知道後，立即做出一個暖心的決定：整班搬家！「這樣休學太可惜了！」班主任常開兵說，於是由校長室安排，把初三(四)班和初一(四)班互調，直接從原來的4樓搬到了1樓！

上課的問題解決了，怎麼去廁所依然是個難題。學校專門為姚詩雯加裝了坐便器，老師們還自己動手，在門口裝了個斜坡。「不能大規模改造，只好簡易點，用庫房裡的現有的木材，買些長的枕木，釘成兩塊斜坡。」學校總務處主任紀玉銀說， 同學們也自發組織起來，每天會有兩名女同學推著姚詩雯進出教室、幫她打飯菜。

(旺報 )