林務局南投林管處今9日凌晨會同保七總隊第六大隊在杉林溪附近逮捕外籍山老鼠3名及本地車手1名，涉嫌竊取珍貴臺灣扁柏樹瘤14顆、角材5塊，總重87.2公斤，市價逾60萬元，並在車上搜出毒品吸食器，並於今下午隨案移送法辦。

南投林管處表示，該處是在昨8日傍晚陸續接獲2名熱心登山民眾通報，發現有外籍移工於水漾森林登山路徑上，疑似背負贓木步行下山，該處立即會同保安警察第七總隊第六大隊啟動查緝任務，並在杉林溪聯外道路設下攔檢點，成功緝獲4名嫌犯。

南投林管處長李政賢對於警方、護管同仁經由南投、嘉義區域聯防機制，精準研判情資，成功緝獲不法，表示欣慰及嘉許，尤對山友即時通報盜伐資訊，李處長更是表達由衷感謝，並將依規定發給檢舉獎金。

李處長指出，森林是國家財產，擅自盜伐林木破壞森林資源，依森林法第50條、第52條規定，最高可判處10年半有期徒刑、併科贓額10-20倍罰金、犯罪工具一律沒收，呼籲民眾勿以身試法，如有盜伐訊息可電0800-000930(您您您救山林)提出檢舉，最高可獲得300萬元以下獎金。

(中時 )