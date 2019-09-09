發行首張專輯就拿下金曲獎最佳新人獎的中國大陸歌手李榮浩，曾創作出〈年少有為〉、〈李白〉等廣受歡迎的暢銷歌曲，而他不只演藝事業蒸蒸日上，情路也開花結果，日前宣布跟小天后楊丞琳求婚成功，開心成為準人夫，堪稱愛情、事業兩得意，而昨天(9/8)他在臉書po文分享「拒灌酒絕招」，簡短幾句話，又讓網友心悅誠服，好感度再上升一波！

生活中總有很難拒絕他人「盛情好意」的時刻，在飯局被勸酒就屬這類，這問題李榮浩想必很懂，他昨特地在臉書連po兩文，先是沒頭沒腦說「汽水真好喝」，之後才又po文，原來是談飯局被灌酒的處境。

李榮浩在臉書貼出一張帥氣獨照，並留下一段話，寫道：「在聚會中如果遇到有人說 你怎麼連這一點酒都不喝，你還是不是男人？你只要回答『我不是』，基本上就安全了，共勉之」，這席簡短的絕招分享，立刻被網友讚爆，直呼他是真男人，「很帥的回答」，也說像這樣不喝酒的男人，就是最可靠的男人，羨慕楊丞琳嫁對人「好幸福」。

★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時電子報)