來自台灣、在南京大學生以及來南京創業的台灣青年人，將組隊開展創業實戰。（記者鄭文欽拍攝）

來自台灣、在南京大學生以及來南京創業的台灣青年人，將組隊開展創業實戰。（記者鄭文欽拍攝）

9月7日，由寧台服務業合作促進中心和南京市青年聯合會共同主辦的「在寧台青實習創業計劃」正式啓動。接下來，在為期一個月的時間內，來自台灣、在南京就讀的大學生以及來南京創業的台灣青年人，將組隊開展創業實戰，為8家企業構思品牌策劃方案、銷售企業產品，累積創業的實戰經驗。

活動受到了在寧台青的積極響應，在短短7天的報名時間內，報名人數很快就突破了40人。作為一直幫助台灣青年在南京創業的南京市台青會，他們積極參與到本次活動中來，聯合江蘇省福建商會青年會組織企業參與活動。通過抽籤，參加的台灣青年朋友們分成8個隊伍，將針對統一企業、康師傅、中國國旅國際旅行社有限公司等8家企業的產品，在創業導師的指導下，結合南京市場的實際情況，進行銷售實戰。啓動儀式當天主辦方為參賽者進行了商業模板撰寫、財務數據模型、品牌銷售等課程培訓。8家企業的代表現場也向參賽者詳細介紹了自身企業和產品。接下來，參賽隊伍將根據銷售進程，隨時可以在主辦單位提供的南京創意中心、江北新區先鋒實驗室、浦口區眾創碼頭等創業孵化基地進行線下討論，並接受創業輔導培訓。活動期間，參賽隊伍將努力完成銷售任務，並提交完整的商品企划案與現金損益表給予各企業主與主辦單位。10月18日、19日，主辦單位將舉辦成果發表會，並將此次銷售的利潤捐贈給南京市圓夢青少年發展基金會。

開展在寧台青實習創業計劃，是為了積極響應市委市政府2019年1號文件《關於深化創新名城建設提升創新首位度的若干政策措施》精神，將人才和創新作為首要突破點，聚焦寧台合作，為台灣青年創造實習就業創業的新機遇。「大力促進台灣青年來大陸追夢，為兩岸青年攜手築夢、圓夢創造良好的條件和環境，努力構築支持台灣青年來大陸求學深造、創業發展的平台。」

主辦單位表示，此次活動通過實習式的實戰創業，使得在寧台青充分展現創意並且發揮所學，透過產學資源合作，培養參與者的創新精神和商業思維；同時也將促使台灣青年一代深刻瞭解南京出台的《關於深化來寧台胞宜學宜業宜游宜居服務的若干措施》等相關政策，讓南京成為台胞來大陸學習創業就業首選地，加快吸引台灣服務業相關產業資本和人才進入南京。

(旺報 )