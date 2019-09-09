黃子佼今（9日）主持TVBS《2019女人我最大賞》頒獎典禮，時尚教主藍心湄盛裝出席。黃子佼明年4月19日迎娶女友孟耿如，他也已跟藍心湄說了婚宴日期，藍心湄被問會包多少時笑答：「他又不缺錢。」他開玩笑暗示：「還是婚宴全包？」藍心湄馬上豪氣回：「那天我埋單好了。」聽得佼佼大笑說：「耶！大家都有錄下來！那帳單就打編號？」藍心湄先說「OK！那有什麼問題」但也忍不住強調「只能一次喔」，眾人笑翻。

黃子佼主持「2019女人我最大賞」，時尚教主藍心湄秀辣腿。（TVBS提供）

孟耿如今受訪時才透露婚宴大約70桌，以藍心湄開出的支票推算，上百萬肯定跑不掉。黃子佼笑說：「不會很貴啦，妳可以的！」雖然藍心湄謙稱自己屆時只要坐在「方便埋單的位置就好」，不過黃子佼表示：「絕對是前面幾桌！跟心湄姊認識非常久，從聽她歌開始，沒想到有機會一起做節目，每年這時候又有『女人我最大賞』一年一度相會，感覺就像過中秋節氣氛一樣。」

時尚教主藍心湄秀辣腿出席「2019女人我最大賞」頒獎典禮。（TVBS提供）

藍心湄主持《女人我最大》已17年，始終不曾入圍金鐘，今年再度落榜，是否覺得悶？她淡定表示：「其實我已經習慣了。」黃子佼忍不住幫她叫屈：「明年幫妳報金鐘獎終身成就獎了，愛要及時，表揚也要及時。心湄姐影響力還這麼大！終身成就獎再不給妳，我們就報金曲獎，妳也是歌手啊！」聽得藍心湄也點頭稱是：「應該趁著人還在時，該給的獎要給！」

黃子佼今年除了再度入圍，也繼續挑大樑主持金鐘獎頒獎典禮，他表示，謝謝一年一年的努力都被看見，曾有10幾年廣播、電視金鐘獎都跟他無關，所以這幾年很珍惜報名以後入圍、主持的每一次機會。外傳他會在金鐘獎典禮上，和吳宗憲一起安排橋段向獲頒終身成就獎的張小燕致意，他表示還沒和吳宗憲聯絡上，「不然先跟他女兒聊好了，我們晚上要聚餐，再看有沒有什麼指示」。

黃子佼身穿環保皮草主持「2019女人我最大賞」頒獎典禮。（TVBS提供）

引領台灣美妝與流行時尚的《2019女人我最大賞》邁入第七年，今年服裝主題為「經典復古風」，時尚教主藍心湄褲子開岔到腰間，露出美腿，頒獎典禮主持人黃子佼則拿出壓箱寶的環保皮草外套，特別謝謝藍心湄提拔，讓他有機會穿得浮誇，特別的造型連直播中的網友都留言擔心佼哥過熱！

(中時 )