《再會吧北投》PLUS受到廣大觀眾歡迎，開演至今已三度加演，如今觀眾再度「催落去」，團隊宣佈在10月20日最終加演場次，目前也傳來逼近完售消息，售票網站上只剩下1張。（截圖自兩廳院售票系統網站／李欣恬台北傳真）

從台灣頭演到台灣尾，綠光劇團《再會吧北投》PLUS受到廣大觀眾歡迎，開演至今已三度加演，如今觀眾再度「催落去」，團隊宣佈在10月20日最終加演場次，目前也傳來逼近完售消息，售票網站上只剩下1張，是台灣近年少有的音樂劇票房現象。

總編導吳念真表示，「年近70，還有機會創作人生第一齣的音樂劇，有這麼多年輕人和我一起工作、合作，是我最大幸福。這齣戲寫的是民國五、六零年代的北投故事，對許多人來說是陌生的、傳說中的地方，但如果投注關心，你會覺得這也是在寫自已的故事。」

日前吳念真與衛武營國家藝術文化中心總監簡文彬，在台南場次謝幕時同台，並宣佈加演消息，吳念真特別感謝衛武營，他表示，「身為南部國家級藝術文化中心，對於國內如此優秀的原創音樂劇，一定要支持，也謝謝綠光願意給南部觀眾一個機會，留下歷史的記憶，為台灣寫了幸福的進行曲。」

事實上，關於加演，製作人雷輝、李永豐考量製作成本，原先沒有打算加演，但因國家表演藝術中心董事長朱宗慶及簡文彬不約而同，先後致電李永豐，極力為高雄觀眾爭取場次。

雷輝表示，「感謝觀眾看見台灣原創音樂劇的努力，我們這次給自己的口號是：『沒有最好，只有更好！』，加演只想讓更多人分享國際水準的本土音樂劇。」

為回應觀眾懇切的熱情，綠光劇團與衛武營幾經協調討論，協調上百位演員、樂團及工作人員，《再會吧北投》PLUS將於10月18日至20日，在高雄衛武營國家藝術文化中心暫時劃下休止符。

(中時 )