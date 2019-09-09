新北市2015年編列預算辦理「New Skyrider」高架自行車計畫，但因塭仔圳計畫卡關，2995萬元預算遭新北市議會刪除，新北市議員何博文指出表示，預算刪除後，新北市府竟還動支300多萬，根本藐視議會；新北地政局解釋，塭仔圳第一期經費共編列2.7億，議會刪除2995萬元費用，未指定刪除空中自行車道，仍有其他預算可動支，應是誤會一場。

何博文說，當年辦理New Skyrider被議會要求全數刪除，市府最後卻又動支其中395萬元，根本是藐視議會，已違反預算法，要求審計單位將市府相關人員移送監察院。

新北地政局康秋桂指出，當初塭仔圳第一期開發案共編列2.7億元，當初市府編列3329萬辦理New Skyrider，議會刪除2995萬元，並未指定不能再辦理空中自行車道，應該是有誤會。

新北市審計處長李錦常表示，目前案件仍在查處釐清中，並通知市府補充資料，若有違法、疏失，會送監察院。

(中時 )