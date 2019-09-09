無人空拍機「鷹眼」建功，救溺水婦人1命。（雲林消防局提供／張朝欣雲林傳真）

北港鎮消防分隊9日獲報北港溪畔有人投溪輕生，立即出動救生艇與無人空拍機搜尋，藉由空拍機發現1名婦女躺在岸邊雜草處，送醫後救回1命，消防人員表示有了空拍機協助，有如「鷹眼」般可以進行陸海空搜救。

北港鎮消防分隊9日上午10點許獲報，北港溪畔發現1輛汽車，旁邊留有手機與鞋子，疑似有人輕生，分隊長陳思淵馬上出動救生艇與無人機，並指派隊員在岸邊，進行陸、海、空搜救。

搜救人員搭乘救生艇在水面搜巡，但因河岸淤沙無法靠近岸邊細查，所幸在空拍機傳回的影像中，發現有1名婦人躺在岸邊雜草中，馬上派員徒步走入淤沙中救人，送北港媽祖醫院治療後救回1命。

雲林縣消防局第3大隊大隊長陳岳謄表示，海、陸搜救有其死角，藉由空拍機由上往下鳥瞰，可大大增加搜救效果，空拍機最近才發配到第3大隊，首次出動即在關鍵時刻發揮功效，相信未來透過陸、海、空搜救，可以拯救更多的人。

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