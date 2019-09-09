北港鎮噴藥消毒9天，讓民眾過個沒有蚊蟲的中秋節。（張朝欣攝）

天氣持續炎熱且潮溼蚊蟲滋生，雲林縣北港鎮公所面對登革熱每隔幾年便可能大流行，加上中秋節將屆回鄉烤肉人潮日多，9日展開全鎮噴藥工作，確保環境衛生不受「天狗熱」肆虐，同時讓民眾過個沒有蚊蟲的中秋佳節。

北港鎮公所針對中秋節烤肉人潮，以及連續假期前來北港朝天宮媽祖廟的大量進香遊客，9日起展開全鎮消毒工作，清潔隊與專業消毒人員分成2組逐里噴藥，民眾也都全力配合，一起清除雜草與積水。

北港鎮長蕭永義表示，最近天氣悶熱且時晴時雨，病媒蚊極易孳生，民眾除了清除空地積水外，也要把容器積水倒掉，以免滋生蚊蟲，若住家需要加強消毒，可隨時向鎮公所申請。

蕭永義強調預防登革熱是長期且持續性的工作，鎮公所9日起開始消毒，13日中秋節與隔天14日停止消毒，以免妨礙民眾烤肉，15日至19日再繼續消毒，避免烤肉後大量垃圾造成病媒蚊滋生。

北港鎮公所說，2015年登革熱造成全台4萬餘人感染，200餘人死亡，疫情慘重，根據統計，登革熱每隔幾年就會大流行，因此清潔人員不敢掉以輕心，特別在中秋節前後加強消毒工作。

老一輩民眾說，登革熱俗稱「天狗熱」，以前的人只知道登革熱會傳染，視為瘟疫的1種，現代科學發達，了解登革熱是藉由蚊子叮咬傳染病毒，只要消滅蚊子與避免蚊子叮咬，即可避免染病。

(中時 )