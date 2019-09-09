直擊/韓粉展決心！逾35萬人塞爆三重造勢 藍議員：空前絕後

韓流再現新北市！高雄市長韓國瑜參加黨內初選勝出後，確定代表國民黨角逐2020總統大位，昨(8日)選在新北市三重舉辦「2020新北出發」萬人造勢活動。

藍天再現、旗海飄揚，韓家軍展現挺韓決心，台南市議員謝龍介今(9日)受訪表示「人潮多到需開道才能進場，我堅定挺韓，希望總部繼續辦造勢」，而擔任造勢活動主持人之一的台北市議員王鴻薇則表示「活動現場重現三山造勢氣勢，代表韓粉都沒有離開」。來聽他們稍早訪問。

台南市議員謝龍介表示，是空前未見，那股熱情，從沒有看過這麼多人，到現場根本走不進去；唯一是過去313遊行，是吳淑珍說沒有兩三隻小貓那一次。

謝龍介說，他搭計程車都會問，司機都幫忙拉票，也說載到的客人都挺韓，所以也建議黨部繼續辦大造勢。

謝龍介認為，希望與郭台銘整合到最後關頭，不會輕言放棄，但郭台銘如果去登記，就是親痛仇快，郭董事長很有高度，是大人物，在最關鍵時刻，應該也很掙扎。

至於侯市長，謝龍介說，很多都誤解侯市長，他私下有說一些怎麼佈署選戰；另外，市政做好一樣能擴展選票，不要只看表面，掛十幾個主委沒有用。

對於馬英九被民眾噓，台北市議員王鴻葳澄清，馬英九不是要等待韓國瑜而被延遲1小時，現場所有貴賓致詞都延後，因為有非常多候選人到現場，希望大家都露面，所以致詞都延後，大約晚一小時。

王鴻葳強調，韓市長也沒有遲到，依照表定時間到現場，因為很多候選人在舞台上，如果韓市長上台，會干擾候選人，所以已早早到達現場，只是被通知晚點上台。是幕僚作業沒有這麼周到，下次盡量避免。不過馬辦也聲明，不會放在心上，也鼓勵韓國瑜加油！

(中時電子報)