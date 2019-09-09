彼緹娃藝術蛋糕觀光工廠的秋節禮盒可自由搭配廣式小月餅及烘焙西點，提供多樣化選擇。（莊曜聰攝）

彼緹娃藝術蛋糕觀光工廠在秋節推出多種口味的廣式小月餅，分量剛剛好。（莊曜聰攝）

位於台南佳里的彼緹娃藝術蛋糕觀光工廠，是南市首座以「藝術蛋糕」為主題的觀光工廠，2017年成立迄今以親子蛋糕DIY體驗及各類烘焙產品聞名，也帶動地方觀光，業者洪佳寶從事烘焙業30多年，擅長以在地食材開發糕點、酥餅、蛋糕等產品，中秋節也製作出10餘種港式小月餅，並搭配西點推出禮盒，中西合璧，好看又好吃。

洪佳寶說，傳統月餅給人的感覺是甜膩、熱量高，因此他選擇製作1人1顆的小月餅，運用台灣在地的農特產，研發出桂圓麻吉、蓮子蛋黃、烏豆沙、棗泥、肉脯等多種口味，搭配現代人送禮喜歡新鮮感及精緻化，用類似珠寶盒的設計，讓消費者可以混搭各種月餅、酥餅及西點，完全客製化。

洪佳寶說，由於近年民眾越發重視食安問題，因此在原物料的選擇上就得更費心，食材的取得都以台南在地生產為首選，包含玉井芒果、關廟鳳梨、東山龍眼、麻豆文旦，連虱目魚都是可運用的優質農漁產，以月餅為例，油、鹽、糖的份量都有減量，每顆成分及熱量都標示出來，要讓消費者吃得安心。

彼緹娃藝術蛋糕觀光工廠，全館分為「生產參觀走道」、「藝術蛋糕主題館」、「現烤烘焙區」、「商品販售區」、「DIY教室」等區域，佔地近3000坪，廠區內規畫多處專區，遊客可實際參觀工廠生產線，了解糕點的製作過程，並透過影音解說明白烘焙發展歷史，在工廠主推的藝術蛋糕部分，還有DIY的體驗，讓親子一起動手做。

店名：彼緹娃藝術蛋糕觀光工廠

地址：台南市佳里區民安里同安寮1-1號

營業時間： 09：00—17：00

電話：06- 7236328

公休：周一、二

價格：鳳凰飛舞禮盒12入885元 花樣月圓禮盒790元

(中時 )