位於台南佳里的彼緹娃藝術蛋糕觀光工廠，是南市首座以「藝術蛋糕」為主題的觀光工廠，2017年成立迄今以親子蛋糕DIY體驗及各類烘焙產品聞名，也帶動地方觀光，業者洪佳寶從事烘焙業30多年，擅長以在地食材開發糕點、酥餅、蛋糕等產品，中秋節也製作出10餘種港式小月餅，並搭配西點推出禮盒，中西合璧，好看又好吃。
洪佳寶說，傳統月餅給人的感覺是甜膩、熱量高，因此他選擇製作1人1顆的小月餅，運用台灣在地的農特產，研發出桂圓麻吉、蓮子蛋黃、烏豆沙、棗泥、肉脯等多種口味，搭配現代人送禮喜歡新鮮感及精緻化，用類似珠寶盒的設計，讓消費者可以混搭各種月餅、酥餅及西點，完全客製化。
洪佳寶說，由於近年民眾越發重視食安問題，因此在原物料的選擇上就得更費心，食材的取得都以台南在地生產為首選，包含玉井芒果、關廟鳳梨、東山龍眼、麻豆文旦，連虱目魚都是可運用的優質農漁產，以月餅為例，油、鹽、糖的份量都有減量，每顆成分及熱量都標示出來，要讓消費者吃得安心。
彼緹娃藝術蛋糕觀光工廠，全館分為「生產參觀走道」、「藝術蛋糕主題館」、「現烤烘焙區」、「商品販售區」、「DIY教室」等區域，佔地近3000坪，廠區內規畫多處專區，遊客可實際參觀工廠生產線，了解糕點的製作過程，並透過影音解說明白烘焙發展歷史，在工廠主推的藝術蛋糕部分，還有DIY的體驗，讓親子一起動手做。
店名：彼緹娃藝術蛋糕觀光工廠
地址：台南市佳里區民安里同安寮1-1號
營業時間： 09：00—17：00
電話：06- 7236328
公休：周一、二
價格：鳳凰飛舞禮盒12入885元 花樣月圓禮盒790元
(中時 )
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