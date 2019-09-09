下午時分飢腸轆轆，來塊香氣四溢的雞排是人間享受，但昨日下午5點坐右竟有醉漢騷擾花蓮玉里知名連鎖雞排店，店員唯恐醉漢傷害顧客，也拿出棍棒試圖制止醉漢。警方看見店家po網影片後到場關心，也提醒，若遇類似情況，立即報警，切莫以棍棒方式制止，以免不必要爭端。

據了解，67年次的潘姓男子於8日下午5時左右到玉里連鎖雞排店騷擾客人，一下子跑到男顧客身後做出奇怪動作，一下子搭上一旁女客人肩膀，又作勢將店家機車騎走，不久後更跑道隔壁便當店索要便當吃，讓店家感到十分頭痛。

由於男子行徑詭異，雞排店員唯恐潘男傷害來店顧客，拿出棍棒試圖制止潘男荒誕行徑，也將監視影像po上網路。

警方為避免暴力事件發生，在看到店家po文後立即趕往現場關心，也呼籲若發生類似事件，第一時間記得報警處理，切莫持棍棒制止，以免發生不必要爭端。

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(中時 )