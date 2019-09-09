農水路與水溝年久失修，雲林縣長張麗善（右二）編列上千萬元整修。（張朝欣攝）

雲林縣崙背鄉、二崙鄉農地重劃區農路老舊破損嚴重，有如越野道路危及農民安全，縣長張麗善9日率相關人員共同會勘，決定編列1500萬元改善農水路及橋樑，讓農民安心耕作，不用擔心運送農作時發生交通意外。

崙背鄉豐榮、草湖農地重劃區與二崙鄉公館農地重劃區農路老舊，路面凹凸不平，農民行經時險象環生，雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞9日率地政處長黃凱達、縣議員李明哲、梁銘忠、崙背鄉長李泓儀等人會勘。

張麗善表示，3處重劃區為早期農地重劃區，重劃面積分別為789、205、453公頃。經勘查農水路因長期使用龜裂破損，加上水溝年久失修嚴重阻塞，造成農民耕作不便且有安全之虞，亟待改善。

本次將改善農路長度共1000公尺、水溝長度1394公尺，以暢通農水路，避免農作物泡水損害，並維護用路人安全，提供農民便利安全的農產運輸道路。

農民說，重劃區農路因各種重型車輛長年碾壓，出現破損凹洞，不僅危及行車安全，還常因顛簸導致車上農作掉落，也讓車輛嚴重耗損，道路整修後可確保行車安全與減少各種耗損，對農民的幫助很大。

副縣長謝淑亞、地政處長黃凱達指出，農水路是農民的生路，唯有農水路暢通農民才有活路，縣府除自行籌措經費，亦積極向中央機關爭取經費，希望農民在良好的耕作環境下創造更多優質農產品。

(中時 )