景美師大拔河聯隊於「U23青年女子500公斤錦標賽」連2屆奪冠，堪稱台灣之光。（台北市教育局提供／吳堂靖台北傳真）

景美師大拔河聯隊近日遠征愛爾蘭卡斯巴爾（Castlebar），挑戰「2019年歐洲盃室外拔河錦標賽」，此次聯隊首度挑戰「Junior青少女480公斤公開賽」，一舉拿下冠軍，激發團隊士氣，最後囊括5金4銀1銅，其中在「U23青年女子500公斤錦標賽」，更是連2屆奪冠，堪稱台灣之光。

由景美女中與台灣師範大學組成的景美師大拔河聯隊，2日啟程前往愛爾蘭，挑戰2019年歐洲盃室外拔河錦標賽，首先登場的「Junior青少女480公斤」比賽，共有南非、中華台北、巴斯克參賽，雖然我方與南非戰績相當，但最後一場對決南非，因被判偏離河道，犯規扣分下，屈居第二，取得銀牌成績。

緊接登場的「U23青年女子混合560公斤」賽事，共計八支隊伍參賽，景美師大聯隊因被判犯規無緣晉級四強準決賽，只拿到第五名成績，甚是可惜。

不過團隊不氣餒，8日登場的「U23青年女子500公斤」，中華台北隊發揮團隊精神，一路殺進冠亞軍賽，對上歐洲傳統強隊瑞典隊，雙方鏖戰三局，最後以2比1獲勝，贏得冠軍獎盃，創下連兩屆將該項目冠軍獎盃留在台灣的傲人成績。

最後一場「Junior青少年男女混合520公斤組賽事」，出賽選手為景美師大與桃園壽山高中、國立體育大學以及僑泰中學組成的聯隊，一路過關斬將晉級總決賽，冠亞軍之爭碰到強敵南非隊，中華台北小將展現拔河耐力，但最後仍不敵對手體格優勢，僅拿下亞軍獎盃，但選手們仍開心能與世界好手同場較勁，直呼「是美好回憶！」

我國駐愛爾蘭台北代表處大使楊子葆也率領副代表卜正珉等同仁，到場為選手加油打氣，大使也獲隊伍邀請，一同上台領取U23青年女子500公斤金牌、同唱國旗歌，一起見證中華隊的勝利，氣氛溫馨。

(中時 )