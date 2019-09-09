台中中友百貨今年購物節推出箱購商品，網羅橄欖油、嬰兒潔膚濕紙巾、洗沐組等民生用品推出整箱團購的優惠組。（馮惠宜攝）

圖說：廣三SOGO特別取得Hello Kitty跟台灣人氣插畫家掰掰啾啾：奧樂雞OLOGY授權開發聯名卡友來店禮，包括「野餐摺疊椅」、「超大容量野餐籃」以及「輕巧收納摺疊桌」，只要在指定期限內持廣三SOGO手機APP加4大指定銀行當日刷卡消費單筆滿2200元即可獲得。（馮惠宜攝）

同業如火如荼展開周年慶，新光三越即日起到22日則是舉辦秋冬國際服裝秀，吸引高消費族群。（馮惠宜攝）

今年中秋比較早，百貨業在普遍景氣預估不樂觀下，下半年最重要的吸金檔期「周年慶」活動，不錯過中秋連假商機，且又值國民黨提名總統參選人韓國瑜中秋連假預訂要在台中展開16場鐵人行程，中台灣百貨紛紛搶著以預購會方式偷跑，大魯閣新時代購物節11日登場，而廣三SOGO、中友百貨以及台中大遠百分別從11、12、13日展開預購，新光三越則鎖定高消費族群以秋冬時尚秀應戰。

台灣近年景氣遲滯，百貨業上半年母親節、下半年周年慶成為婆媽化妝品、內睡衣囤貨檔，業者也發現不促銷買氣跑不動，大檔期還得加碼再加碼，今年包括大魯閣、廣三、中友是化妝品、內睡衣滿2000送200元商品券，全館滿3千送300商品券，針對大單還有再加碼；而各家因所在地不同、消費族群不同也有不同戰略。

大魯閣新時代雖然化妝品品牌沒有其他百貨專櫃多，但資生堂、佳麗寶等一線化妝品該有的都有，因而這次周年慶除化妝品在買2000送200外，11日周年慶首日於1樓化妝品專櫃單筆消費滿15000，即可享光療美甲服、甜點午茶饗宴，以及型男魔術師桌邊表演秀等貴婦級享受，限額60名。

廣三SOGO則是請來凱蒂貓來勸敗，斥資取得授權推出HELLO KITTY及台灣人氣插畫家掰掰啾啾聯名商品做來店禮及滿額贈品，分三波送野餐籃、折疊椅、折疊桌等來消費滿2200元來店禮，化妝品預購會單筆滿3000元還可獲「HELLO KITTY X OLOGY伸縮托特包」。

中友百貨購物節首推箱購商品，搜羅團購明星商品如嬰幼兒洗衣精、濕紙巾、精油洗沐品等，除提供市場獨家超低價外，單筆消費滿2000元以上再加贈家族點數100點。

台中大遠百預購13日開跑，全館滿額贈滿5千送5百，化妝品、內睡衣除單筆2千送2百、達1萬門檻再送350，指定銀行卡單筆分期還有1萬送300、3萬送800等超優禮贈。值得一提的是新光三越中秋連假不打促銷戰，而以秋冬國際服裝秀為主軸鎖定高消費族群呈現2019秋冬時尚趨勢，藉以做市場區隔。

(中時 )