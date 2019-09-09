▲國立台灣工藝研究發展中心舉行台日交流「日用工藝」展出的會場。（工藝中心提供）

國立台灣工藝研究發展中心今年7月在大阪的工藝展，為將台日合作成果推展回台灣，目前正在工藝中心工藝設計館舉行為期4周展出，展期至29日，展出台灣工藝家的成果作品，以及來自日本成蹊大學的交流成果，更有工藝中心研發當代細木作設計家具。

工藝中心副主任陳泰松表示，台灣工藝中心長久以來與日本工藝都保持相當友好聯繫，包含漆器、染織以及竹藝的交流。

2018年工藝中心的木工坊在新加坡國際家具展與大阪成蹊大學藝術部交流展，意外的因為比鄰位置，而促成這次展覽交流，讓工藝中心與日本在設計與工藝人才培育上，畫上實質的連結。

尤其此次展覽更獲得日本推動Beyond 2020在國際文化交流與貢獻上的認證，所帶來的經驗將是工藝中心未來朝向國際化發展的基石，也期待未來雙方的合作經營。

會場中除有台灣木藝與陶藝工藝創作者與日本大阪成蹊大學學生設計與工藝人才培育的國際合作交流，並有以木質材料與陶瓷材料作為創作媒材，以事件反推方式，探討「茶」在台灣茶文化與日本茶文化的不同工藝展演表現。

另有透過工藝技術複合運用的實作交流，將融合細木、皮革、金屬技術指導與實例介紹，介紹台灣傳統細木作技術的複合和運用技巧並實際進行操作示範。對台日雙方參與者而言，都是相當難得的經驗。

(中時 )