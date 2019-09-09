據日本NHK網站9日報導，埃及盧克索墓葬群中的兩座約3500年前的古墓，日前完成了修復工作，8日，內部色彩鮮艷的壁畫對媒體開放。

在埃及南部盧克索聚集著古埃及國王陵墓群的國王谷附近，還有大量侍奉於國王的貴族的墓群，目前這些陵墓的挖掘和修復工作仍在繼續。

其中兩座約3500年前的古墓在美國援助下完成了修復工作。8日，埃及政府在面向民眾開放以前，對媒體開放了這兩座古墓。

在古墓內部，可以看到修復好的壁畫色彩鮮艷，栩栩如生。（新華社）

在古墓內部，可以看到修復好的壁畫色彩鮮艷，栩栩如生。其中，負責主持祭神儀式的神官的陵墓裡，還祭祀著神官及其妻子並肩而坐的雕像。

另據新華社報導，埃及文物部8日在盧克索召開新聞發布會。埃及最高文物委員會秘書長瓦茲瑞表示，這兩座古墓位於尼羅河西岸，古墓壁畫保存完好，描繪了當年的日常生活。

瓦茲瑞說，「古墓的保存狀態很好，經過兩年的修復工作，壁畫得以重煥新生，我們希望它們作為新的旅遊觀光資源吸引更多遊客」。

當天，在盧克索的旅遊勝地卡納克神殿的一角，正在修復中的，描繪埃及國王和諸神的大型壁畫也對媒體開放。埃及文物部等今後將繼續修復工作，希望能早日對一般民眾開放。

埃及文物部長阿納尼在發布會上說，這兩座古墓的開放是埃及文物部開發更多景點計劃的一部分，它們的修復和開放不僅幫助埃及培訓了300多名文物修復人員，而且有助於吸引更多遊客。

盧克索是埃及重要的考古發掘地和旅遊勝地之一，其神廟群宏偉壯觀，陵墓數量眾多，一直吸引著來自世界各地的專家和遊客。

(中時電子報)