來自德國百年內衣品牌黛安芬推出2019年秋冬系列新品，傳承百年工藝、細膩打造獨具機能與設計的系列內衣，為女人獨一無二的美獻上專屬慶祝。全新「璀璨水感動」精緻的花形蕾絲疊層設計，是浪漫與性感的完美結合。

人氣女星孟耿如化身黛安芬品牌美麗大使，以少見的性感之姿出席黛安芬秋冬新品發表會(圖/黛安芬提供)

準新娘人氣女星孟耿如，今日以品牌美麗大使的身分出席秋冬新品發表會。以往孟耿如都是以中性的打扮現身公眾場合，這次穿上全新「璀璨水感動」，搭配深V褲裝，展現姣好身材。她表示非常滿意「璀璨水感動」有集中托高的效果。孟耿如在內在美的蛻變上，從少女時期的可愛內衣、練舞時的運動型內衣、演藝生活的集中托高型內衣、身為藝術家的無鋼圈款式，如今將嫁為人妻而害羞呈現性感蕾絲女人味，每個階段的內在美都少不了戴安芬。

黛安芬經典熱銷「水感動內衣系列」，推出了性感升級「璀璨水感動」，不僅有深V效果、精緻蕾絲、輕巧水波襯墊重量減輕50%，加倍輕盈，更帶來100%美麗自信，讓女性零負擔地盡情展現自我。

黛安芬．Aqua Lantern 璀璨水感動水漾深V款(經典黑)(圖/黛安芬提供)

黛安芬也驚喜獻上孟媽媽手作蛋糕，給予孟耿如最溫馨的慶祝，慶祝她迎向人生全新階段及美好幸福未來。

黛安芬驚喜獻上孟媽媽手作蛋糕，給予黛安芬品牌美麗大使孟耿如最溫馨的慶祝(圖/黛安芬提供)

(中時 )