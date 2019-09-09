南投市蘿西家族「一口紅」月餅，以在地農產製作。（廖志晃攝）

南投市蘿西家族「一口紅」，包裝以蘿西貓造型為主題。（廖志晃攝）

中秋節最應景的美食就是月餅，南投市稅務出張所蘿西家族的「一口紅」，由留日西點主廚黃棟樑，嚴選在地小農生產的洛神花和土鳳梨，製作樸實無華的外觀、討喜的紅色內餡，入口酸甜，讓人回味無窮「吃一口，就紅了！」

南投稅務出張是南投縣內僅存的日據時代官署，經過縣府文化局整修後，溪頭妖怪村進駐並以蘿西家族為名，希望重現歷史建築百年風華。

妖怪村長林志穎說，妖怪村成立巧克力工坊前，就先派師傅黃棟樑到日本藍帶廚藝學院，學習製作西點，學成歸國後擔任西點主廚，並研發出中西合璧的一口紅。

林志穎的妻子林怡鳳表示，當時進駐稅務出張所後，基於幫助行銷南投縣農產品的想法，因此採用中寮鄉小農生產的洛神花，熬煮蜜餞再製作成內餡，加入八卦山土鳳梨增添香氣，後來，產品研發出來，大家集思廣益為產品命名時，林志穎靈機一動說出「一口紅」，寓意吃一口就紅了！而且，因為是蛋奶素，符合現代人健康飲食的潮流。

店名：南投稅務出張所蘿西家族

地址：南投市中山街260號

電話：（049）2231598

營業時間：平日上午11點到晚上9點；周四公休。

售價：1盒6個220元。

(中時 )