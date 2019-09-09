隨著手機拍攝視頻更加方便，自製的性愛影片成為全球大型色情網站搜索內容的主流，也成為未經同意的「復仇式色情影片」問題最嚴重的地方。許多網站管理者並未確實執行其政策，將舉報侵犯個人隱私的性愛影片下架，而這些讓當事人飽受尷尬與痛苦的影片，則讓該色情網站獲取大量的不法利益。這意味著網站的使用者已不知不覺成為惡意公布影片者與唯利是圖網站的幫兇。

據英國廣播公司(BBC)調查報導，用於報復的自拍色情對受害者可能構成毀滅性的影響，儘管有些影片是許多年之前拍攝的。而知名的成人影片網站Pornhub並且依其公告的政策刪除被舉報過的影片，仍然藉此獲取大量的不法利益，並讓惡意公布影片的人得以遂行其報復或惡意行為。

所謂色情報復（或稱「復仇式色情」）是指未經當事人同意，就把他人的裸體照片或性愛視頻放到網上公開，惡意使其傳播，以便導致當事人尷尬或痛苦的舉動。傳播這些影像資料的人很可能是當事人的前任性伴侶，但也可能是從受害人數位檔案或iCloud雲端硬碟盜取資訊的駭客。

報導說，Pornhub表示，公司「強烈譴責」色情報復，而且也擁有「業內最先進的反復仇式色情的政策」。但是事實上，非營利組織#NotYourPorn調查發現，許多隱私權受到侵害的人向網站舉報後有如石沉大海，Pornhub網站的母公司、位於盧森堡的私人控股公司MindGeek則持續為這種侵權行為獲得更多的廣告收入。

一位化名蘇菲的女性向BBC表示，她朋友在18個月前發現她的色情視頻在該色情網站上，流覽量有數十萬次，還進了前十名榜單。她曾與前任男友拍攝了6則性愛視頻，他們在幾年前分手，她從未同意任何人將這些影片上傳至網路，這件事這讓她感到震驚、尷尬和受到侵犯，而且也影響了她的感情生活與親子關係。

蘇菲說，她向網站舉報後不到一周，網站將影片下架，但這段期有人把用這些影片剪輯成大約100則影片，並把它們上傳到網站。她再次向網站舉報的結果，網站的回應稱這種做法「不是很有用」。她找了為網站處理下架視頻的公司，該公司則不做回應。她向警方報案也沒有什麼效果。也就是說，一旦影片被上傳至網路，就很難控制其傳播。

報導說，來自#NotYourPorn組織的凱特．以撒克（Kate Isaacs）說，復仇式色情片在Pornhub上常被標籤為「業餘」或「自製」，現在這兩類視頻語十分流行，對網站廣告很有價值。

Pornhub網站副總裁普萊斯（Corey Price） 則向BBC表示，上傳至網站的內容如果直接違反了服務條款，一經發現我們會立刻刪除，包括未經（雙方）同意的內容。2015年開始網站採取了更強硬的立場反對復仇式色情，認定這是一種性侵犯的行為，同時也採用了最先進的數位指紋識別軟體測未經授權的內容，以確保原始視頻刪除後無法在平台上恢復。

(中時電子報)